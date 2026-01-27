Nipah: El virus emergente y sin tratamiento que mantiene a India en alerta

Este martes, autoridades sanitarias de India activaron protocolos de emergencia tras confirmar cinco casos del virus Nipah en el Estado de Bengala Occidental, en India. Se trata de un padecimiento considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como prioritario, debido a su alta letalidad y a la ausencia de un tratamiento específico.

El Nipah pertenece al grupo de riesgo de patógenos BSL 4, el más alto que existe, y en el que está incluido el ébola y el zika , por ejemplo, ya que está considerado como un virus emergente muy peligroso, por la alta mortalidad que presenta y por no contar con tratamiento ni vacuna autorizados .

¿Qué es el Nipah?

India se encuentra ante el brote de un virus emergente que se transmite del animal al hombre, provoca desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal , pero todavía no hay tratamientos específicos contra este patógeno que mantiene en alerta al país asiático, que ya ha emitido una alerta epidemiológica con al menos cinco casos confirmados y con 190 personas en vigilancia por haber mantenido contacto con los infectados.

Según el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), la tasa de letalidad de este virus se estima entre un 40 y un 75 %, en función de la cepa, el acceso a la calidad de la sanidad o la gravedad de la enfermedad.

¿Cómo se transmite?

Se transmite a través de la contaminación de la fruta o agua por el murciélago que ha dejado sus fluidos, como saliva, heces u orina, y que consumen las personas, sobre todo en puestos callejeros, o los cerdos al dárselas como alimento, según la OMS .

El período de incubación (intervalo entre la infección y el inicio de los síntomas) oscila entre cuatro y 14 días; sin embargo, se han registrado períodos de incubación de hasta 45 días.

La infección por el virus de Nipah en cerdos y otros animales domésticos (caballos, cabras, ovejas, gatos y perros) es la principal vía de contagio para el hombre.

Los síntomas

Síntomas gripales (fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta)

Mareos

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos que indican encefalitis aguda

Neumonía atípica

Problemas respiratorios graves

Convulsiones que progresan al coma en 24 a 48 horas

Diagnóstico y tratamiento

Los síntomas iniciales de la infección por el virus de Nipah son inespecíficos y esto puede dificultar el diagnóstico y crear problemas para detectar los brotes, implantar medidas eficaces y oportunas de control de la infección y emprender actividades de respuesta a los brotes .

Además, la precisión de los resultados de laboratorio puede verse afectada por la calidad, cantidad, tipo y momento de obtención de las muestras clínicas, así como por el tiempo necesario para enviar las muestras de los pacientes al laboratorio.

Según la OMS, no hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por el virus de Nipah, pese a que es prioritaria en el plan de investigación y desarrollo de esta organización, por lo que se recomienda un tratamiento de apoyo intensivo para las complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

A pesar de estas recomendaciones, la OMS considera "bajo" el riesgo de expansión en la India del virus Nipah .

