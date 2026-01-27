Este martes, el gobierno de Corea del Sur confirmó que recibió la misiva en la que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicita que el popular grupo de K-pop BTS ofrezca más conciertos en México como parte de su gira mundial.

La petición de la Mandataria ocurre en un entorno marcado por la polémica por la venta de boletos y la alta demanda de entradas entre jóvenes en el país.

Más sobre el tema: Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México a Corea del Sur

Autoridades de Corea del Sur evalúan petición de Sheinbaum

La oficina presidencial del país asiático dijo, vía telefónica, que todavía está estudiando su respuesta a la misiva, anunciada la víspera por la Presidenta mexicana.

En un hecho sin precedentes, Sheinbaum reveló este lunes que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.

La Mandataria justificó la gestión como un acto en favor de los jóvenes mexicanos.

La reacción de la gobernante ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de K-pop, que denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

Lee también: Corea del Norte dispara misiles balísticos hacia el mar entre Corea del Sur y Japón

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

