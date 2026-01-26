Trump respalda a Netanyahu: No habrá reconstrucción de Gaza sin desarme de Hamás

La Administración del presidente Donald Trump manifestó este lunes que comparte la posición del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que la reconstrucción de la Franja de Gaza deberá esperar hasta que el grupo Hamás entregue sus armas.

Esta postura fue confirmada por un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos durante una llamada con medios de comunicación, realizada luego de que el Ejército israelí encontrara en Gaza los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en el enclave tras el alto el fuego entre Israel y Hamás.

De acuerdo con el funcionario, el presidente Trump respalda plenamente la declaración de Netanyahu en el sentido de que no se iniciarán los trabajos de reconstrucción mientras Hamás no se haya desarmado.

Asimismo, precisó que esta condición está contemplada en el plan de paz para Gaza suscrito en octubre pasado y afirmó que no existe interés en avanzar con la reconstrucción de la Franja mientras persista el riesgo de que estalle un nuevo enfrentamiento.

"A lo largo de la historia ha habido numerosos enfrentamientos con Hamás. Se han celebrado conferencias internacionales y se han aportado fondos para ayudar al pueblo palestino, pero gran parte de ese dinero se ha desviado a la construcción de cohetes e infraestructura militar, que posteriormente ha sido destruida", explicó.

Según el alto cargo, "la pelota está en el tejado de Hamás", al que responsabilizó de impedir tanto la reconstrucción de Gaza como la mejora de las condiciones de vida de la población gazatí.

Este lunes, el Ejército israelí anunció haber localizado e identificado los restos del rehén israelí Ran Gvili, el último que permanecía en Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Con esta entrega, los islamistas han devuelto ya a Israel a todos los cautivos que tenían en su poder, vivos y muertos, en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego de 20 puntos impulsado por Trump.

Netanyahu aseguró este lunes ante el pleno de la Knéset que, tras la recuperación de los restos del último rehén en Gaza, "la siguiente etapa es el desarme de Hamás", y no la reconstrucción del devastado enclave.

El pasado 14 de enero, Estados Unidos anunció el inicio de la segunda fase del plan, que contempla la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamás y el establecimiento de un Gobierno palestino de tecnócratas que supervisará la controvertida Junta de Paz liderada por Trump.

Hamás ha asegurado en las últimas semanas estar dispuesto a ceder la administración de Gaza al comité tecnócrata, aunque en una carta reciente enviada a los mediadores exigió que, antes de debatir la entrega de armas en esta segunda fase, Israel cumpla con los compromisos pendientes de la primera fase, como la apertura del paso fronterizo de Rafah.



