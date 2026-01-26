Toronto queda paralizado tras histórica nevada; declaran emergencia climática

Toronto, la mayor ciudad de Canadá y la cuarta con más habitantes en Norteamérica, inició este lunes con la actividad prácticamente detenida, luego de que el domingo se registrara una intensa nevada de hasta 60 centímetros, acompañada de temperaturas cercanas a los -15 grados.

Ante el colapso vial que afecta distintos puntos de la ciudad, la Policía de Toronto recomendó a los cerca de seis millones de residentes del área metropolitana permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios.

Durante la noche del domingo, al confirmarse que el fenómeno alcanzaría dimensiones inusuales, el Gobierno municipal decretó una emergencia climática, lo que permitió implementar acciones extraordinarias, entre ellas la restricción para estacionar vehículos en varias de las principales vialidades.

Por su parte, la empresa pública de transporte informó que, aunque algunos autobuses permanecen fuera de servicio, tanto el metro como los tranvías continúan operando de manera relativamente regular, con posibles afectaciones puntuales.

Lo mismo está sucediendo con el servicio de transporte de cercanías de Toronto, que aunque está funcionando, está sufriendo grandes retrasos en sus principales rutas.

El Aeropuerto Internacional Toronto Pearson, el más importante de Canadá y uno de los de mayor tráfico de Norteamérica, registró 46 centímetros de nieve, el récord histórico de precipitación en un solo día. El anterior récord se remontaba a 1966 con 36.8 centímetros de nieve.

La situación ha obligado a cancelar centenares de vuelos y el resto está sufriendo importantes retrasos.

Los colegios de la ciudad, así como los centros universitarios, no están operando este lunes. Lo mismo sucede con la mayoría de las guarderías privadas. Sin embargo, las operadas por el municipio de Toronto han decidido abrir sus puertas.

La Policía de Toronto dijo que en las pasadas 24 horas se han producido 438 colisiones en la ciudad, mientras que la Policía Provincial de Ontario (OPP en inglés) cifró en alrededor de 200 los accidentes en las carreteras provinciales y en al menos 150 los casos de vehículos atascados por la nieve acumulada.

Los trabajadores municipales están dando prioridad a despejar la nieve de las calles, un proceso que podría durar varios días, y posteriormente procederán a la retirada de las toneladas de nieve acumuladas en las pasadas 24 horas.

La tormenta que provocó esta precipitación histórica se está desplazando ahora hacia el este del país.

En Montreal, las autoridades informaron hoy que una mujer de 66 años murió en las últimas horas en un apartamento de la ciudad que estaba sin electricidad desde el domingo. La Policía dijo que está investigando las circunstancias de la muerte, aunque ha descartado que sea un crimen.

Miles de personas en la ciudad, la segunda más importante de Canadá, están sin electricidad desde el domingo. Además, gran parte de las escuelas de Montreal permanecerán cerradas este lunes. La ciudad amaneció con una sensación térmica de -20 grados, que descenderá a -25 por la noche, y 10 centímetros de nieve.

