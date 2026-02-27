Trump dice que tiene 'una gran decisión que tomar' con respecto a Irán

El presidente de EU, Donald Trump, afirmó este viernes que su Gobierno enfrenta “una gran decisión” respecto a Irán, en un contexto de negociaciones bilaterales marcadas por la tensión y la creciente posibilidad de una acción militar contra la república islámica.

Durante un mitin en el puerto de Corpus Christi, en Texas —uno de los principales centros de exportación de hidrocarburos procesados del país—, Trump reconoció la complejidad del escenario. “Tenemos por delante una gran decisión que tomar. No es fácil, nada fácil”, declaró ante simpatizantes.

El mandatario volvió a endurecer su discurso hacia Teherán al señalar que se trata de “un país que lleva 47 años destrozando a la gente” y calificó a sus líderes como “gente muy difícil”, en alusión a los contactos diplomáticos en curso y a las presiones internacionales sobre el programa nuclear iraní.

La opinión de Trump

"Quiero subrayar que son gente muy peligrosa y difícil", añadió Trump sobre los representantes del régimen Ayatolá. "Han destrozado barcos, han matado a mucha gente, no solo a estadounidenses, sino a muchísima gente. Ha sido terrible. 32 mil personas han muerto en los últimos dos o tres meses", explicó.

Trump afirmó que los representantes de Teherán "quieren llegar a un acuerdo" sobre su programa atómico, pero que éste debe ser "un acuerdo significativo" para que contente a Washington.

El mandatario recordó los ataques sobre las instalaciones nucleares iraníes de Fordó, Natanz e Isfahan del pasado junio pero, una vez más, aseguró que prefiere solventar la actual crisis "por la vía pacífica".

La Casa Blanca no está conforme con la negociación

Antes de llegar a Texas para dar un mitin ante trabajadores de refinerías y procesadoras, Trump dijo hoy al partir de la Casa Blanca que no está contento con cómo Teherán está negociando sobre su programa nuclear, pero admitió que aún no ha tomado "una decisión final" sobre si atacar o no Irán.

Justo antes del mitin, el republicano volvió a insistir en que lo que su Ejecutivo persigue es "cero enriquecimiento (de uranio), no del 20 % ni del 30 %" por parte de la república islámica y que no teme que un ataque contra Irán pueda disparar el precio global del crudo.

Tras negociar ayer en Ginebra, Washington y Teherán se han emplazado a una nueva reunión el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Las ofertas de ambos países

Washington está exigiendo enriquecimiento cero de uranio por parte de Irán y que limite el alcance de sus misiles, puntos a los que se niega Teherán , que solo acepta recortes en su programa atómico a cambio del levantamiento de sanciones.

Sin embargo, en medio de las negociaciones el portaviones USS Gerald R. Ford llega este viernes con su grupo de combate a la costa norte de Israel y se une al enorme despliegue militar estadounidense en Oriente Medio, el mayor desde ella guerra de 2003.

A ello se suma que el embajador de EU en Israel, Mike Huckabee, envió un mensaje a los trabajadores de la legación en el que les advierte que, si quieren salir del país, lo "hagan HOY" ante un posible inicio de un conflicto en la zona.

TG