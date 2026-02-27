Un avión militar de carga se accidentó la tarde de este viernes en las inmediaciones del aeropuerto internacional de El Alto , la segunda ciudad más poblada de Bolivia, cuando intentaba aterrizar. El incidente dejó varios heridos —cuya cifra aún no ha sido confirmada oficialmente— y provocó daños en vehículos que transitaban por la zona al momento del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes difundidos por vecinos y testigos en redes sociales, la aeronave involucrada es un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). En los videos compartidos en redes se observan restos del avión sobre la pista y automóviles severamente dañados tras el percance.

Una granizada afecto las condiciones de aterrizaje

Una fuente oficial indicó que la aeronave logró tocar tierra, pero no consiguió frenar a tiempo, presuntamente debido a que la pista presentaba condiciones resbaladizas tras una fuerte granizada registrada horas antes en El Alto. Se prevé que el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, ofrezca en las próximas horas un informe detallado sobre las causas y el saldo del accidente.

La aeronave se precipitó en la zona metropolitana de La Paz, equipos de rescate, bomberos y personal de seguridad fueron movilizados



La gente que estaba en el lugar reportó que quedaron esparcidos en el sitio billetes que eran transportados en el avión, mientras que los medios locales señalaron que se trata de dinero del Banco Central de Bolivia (BCB).

Retención de civiles

Varias personas intentaron aproximarse al lugar para recoger los billetes, ante lo cual primero l os bomberos tuvieron que echarles descargas de agua e incluso luego, cuando llegó la Policía, se tuvieron que emplear gases lacrimógenos para dispersar a la gente. También fueron desplazados militares para apoyar a la Policía en el resguardo del lugar.

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) informó en un comunicado que el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz, "se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista" que no pertenece a esa compañía.

BoA señaló que, si bien la situación es "completamente ajena" a sus operaciones, el cierre temporal del aeropuerto "podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones" en algunos de sus vuelos desde y hacia La Paz "hasta que se restablezcan las condiciones normales" en la terminal aeroportuaria.

"Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros", agregó la aerolínea.

