Incendio en los Everglades supera las 10 mil 400 hectáreas y amenaza viviendas en Florida

Un incendio forestal que avanza sin control en los Everglades, una de las reservas naturales más extensas del sur de EU, superó este viernes los 25 mil 780 acres (más de 10 mil 400 hectáreas) consumidos tras cinco días activo y sin contención . La magnitud del siniestro ha encendido las alertas en comunidades cercanas debido a la amenaza directa del fuego y a la densa nube de humo que cubre amplias zonas del área.

De acuerdo con el portal oficial Fire Enterprise del Departamento de Agricultura de Florida, el denominado “National Fire” rebasó los 24 mil acres reportados el jueves y ya ha generado costos estimados en 500 mil dólares, además de poner en riesgo al menos un centenar de viviendas.

Las autoridades atribuyen la rápida propagación a las condiciones de sequía y a los fuertes vientos en la región. Las llamas avanzan sobre la Big Cypress National Preserve, en las inmediaciones del Florida Panther National Wildlife Refuge, según advirtió el National Park Service (NPS), que mantiene vigilancia constante ante el impacto ambiental que podría afectar a especies protegidas y ecosistemas frágiles.

Condiciones propicias para el fuego

"Los factores incluyen la falta de lluvia, la persistente sequía de nivel 3, la vegetación muerta por las recientes heladas, condiciones del fenómeno de La Niña, y múltiples frentes fríos con vientos hacia el norte. Se espera que continúen condiciones elevadas de clima propicio para el fuego" , señaló el organismo en un informe.

El incendio, presuntamente originado por factores humanos, está afectando terrenos federales donde habitan especies en peligro como cocodrilos, panteras y caimanes en el Condado de Collier a unas 25 millas (40 kilómetros) al este de la ciudad de Naples.

Por el humo, hay una alerta por baja visibilidad en la carretera conocida como Alligator Alley (Callejón de los caimanes), que atraviesa el sur de Florida de costa a costa, avisó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

Florida en sequía

Este incendio ocurre en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

En lo que va de año, EU ya ha registrado cerca de un 75% más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi siete mil, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura, el año pasado, del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz, que está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del origen del fuego, según imágenes satelitales que muestran posibles impactos del humo en la zona.

