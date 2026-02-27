Trump habría considerado declarar emergencia nacional para intervenir en las elecciones

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría revisado un borrador de orden ejecutiva, redactado por abogados afines, que le otorgaría poderes de emergencia para intervenir en las elecciones legislativas de noviembre.

El documento, de 17 páginas, utilizaría la supuesta —y previamente desmentida— injerencia china en los comicios presidenciales de 2020 como argumento para justificar la declaración de una emergencia nacional.

Según The Washington Post, esta medida le permitiría exigir en todos los Estados el uso obligatorio de identificaciones para votar, el recuento manual de papeletas y la prohibición del voto por correo antes de las próximas elecciones de mitad de mandato.

Preguntado este viernes, Trump negó haber escuchado sobre el documento. "No", respondió tajante a los interrogantes de la prensa en la Casa Blanca, antes de salir a un mitin en Texas.

Estos comicios del próximo noviembre, en los que se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, son claves para la Administración , que podría ver estancada su agenda si los republicanos no logran mantener sus ya escuetas mayorías en el Congreso.

La Constitución de Estados Unidos establece que el control de las elecciones corresponde a los Estados "pero aquí tenemos una situación en la que el Presidente es consciente de que existen intereses extranjeros que interfieren en nuestros procesos electorales", dijo al Post el abogado Peter Ticktin.

"Eso provoca una emergencia nacional que el presidente debe poder gestionar", agregó Ticktin, excompañero en la academia militar de Trump y uno de los que impulsa el mencionado borrador.

Los abogados y activistas pro-Trump anticipan que este texto se podría incluir en una orden ejecutiva que prepara la Casa Blanca, y que según estos simpatizantes , será emitida pronto.

"En este punto, tiene que ser lo antes posible, porque tenemos primarias" muy pronto, insistió Ticktin, esta vez a ABC News.

Trump ha respaldado un proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes y enviado al Senado, que exigiría una prueba de ciudadanía para votar.

Esta legislación, que enfrenta un duro camino en la Cámara Alta, también exigiría pruebas de ciudadanía para registrarse y se ha convertido en una de las batallas políticas más recientes del Mandatario , que ha llegado a insinuar que podría emitir una orden ejecutiva para evitar el más que posible rechazo de la Cámara Alta.

Trump además ha criticado repetidamente el voto por correo, que permite a los electores enviar las papeletas por vía postal antes del día de elección.

El republicano no ha aceptado la derrota y continúa asegurando, que le "robaron" los comicios presidenciales de 2020 en los que resultó victorioso el demócrata Joe Biden, a pesar de que no hay evidencias de fraude generalizado.

