Trump dice que Maduro tiene los 'días contados' y no descarta una invasión a Venezuela

En una entrevista publicada este martes, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tiene los días “contados”, y aseguró que su gobierno aún no ha descartado una posible invasión terrestre a Venezuela.

Durante la conversación con el medio estadounidense Politico, Trump fue cuestionado sobre las acciones que estaría dispuesto a emprender para lograr la salida de Maduro del poder . Ante ello, el mandatario evitó dar detalles concretos y se limitó a afirmar que el actual gobierno venezolano está cerca de su fin.

Te puede interesar: Trump amenaza a México con arancel del 5% por incumplimiento del Tratado de Aguas

Asimismo, se le preguntó si tanto él como su administración habían descartado por completo una intervención militar con tropas estadounidenses en territorio venezolano. Trump respondió de forma ambigua, dejando abierta la posibilidad sin confirmarla oficialmente.

“No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?”, señaló el ejecutivo durante la entrevista.

Las declaraciones de Trump han generado reacciones inmediatas en el ámbito internacional, al reavivar el debate sobre una posible escalada del conflicto político entre Estados Unidos y Venezuela . Analistas advierten que este tipo de mensajes aumentan la tensión diplomática y podrían tener implicaciones tanto en la región como en la política exterior estadounidense, en un contexto ya marcado por sanciones económicas y constantes señalamientos contra el gobierno de Maduro.

En distintas ocasiones, el Gobierno de Trump ha reiterado que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro y lo acusa de encabezar el llamado Cártel de los Soles. Desde mediados de año, ha desplegado una presencia militar sin precedentes en la región bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Esa operación, bautizada como Lanza del Sur, ha destruido una veintena de lanchas supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, matando de forma extrajudicial a más de 80 personas, a las que Washington acusa de "narcoterroristas".

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que "pronto" comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

También puedes leer: Juez de EU anula suspensión de Trump sobre proyectos eólicos

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.

Durante la conversación, el mandatario estadounidense manifestó que le gustaría que Maduro renunciara al poder, aunque no fijó ningún ultimátum y ambos se comprometieron a mantener nuevos contactos en el futuro, añade el periódico.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP