Trump amenaza a México con arancel del 5% por incumplimiento del Tratado de Aguas

El mandatario estadounidense, Donald Trump, informó este lunes que firmó la autorización para aplicar un arancel del 5 % a México, en caso de que el país no entregue de forma inmediata los 200.000 acres-pies de agua que adeuda conforme al Tratado de Aguas. Según Trump, este incumplimiento ha perjudicado de manera significativa la producción agrícola y ganadera en Texas.

Trump señaló que México aún debe más de 800.000 acres-pies de agua acumulados en los últimos cinco años y advirtió que mientras no se cumpla con el tratado, los agricultores estadounidenses continuarán sufriendo daños económicos.

"Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores", subrayó el mandatario, instando a que el gobierno mexicano "solucione esto ya", dijo el mandatario en su cuenta de Truth Social.

