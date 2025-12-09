Al menos seis personas resultaron con heridas leves tras un fuerte incendio registrado este martes en un edificio de departamentos ubicado en el Upper West Side de Manhattan, en Nueva York.

El siniestro comenzó alrededor de las 8:20 de la mañana, hora local, en un inmueble de seis niveles situado en la calle 107, cerca de Amsterdam Avenue, según información proporcionada por el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

Entre los lesionados se encuentran tres habitantes del edificio y tres bomberos, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención por lesiones menores, de acuerdo con reportes preliminares.

Durante una conferencia de prensa realizada frente al lugar afectado, Paul Miano, subjefe del Servicio Médico de Emergencias del Departamento de Bomberos, destacó que uno de los residentes —incapaz de bajar las escaleras por sí mismo— fue rescatado por elementos de bomberos y personal paramédico.

El jefe de Operaciones del departamento, Kevin Woods, destacó por su parte que el edificio afectado no estaba protegido adecuadamente contra incendios.

Poco después de las 9:00, el Departamento de Bomberos elevó a 4 el nivel de alerta del incendio , del que aún no se han determinado las causas, y lo declaró extinguido a las 10:30.

Bomberos de Nueva York trabajan para controlar un incendio registrado este martes en la ciudad. EFE/ Departamento de Bomberos de Nueva York

El FDNY clasifica los incendios según seis niveles de alarma. El nivel 4 implica un fuego grave que requiere el despliegue de un importante número de unidades y bomberos. Las alarmas 5 y 6 se reservan para incendios extremadamente graves o masivos.

En una imagen difundida por la agencia se puede ver cómo las llamas consumen la azotea y las ventanas de la última planta del edificio, mientras emerge una gran humareda de la parte superior.

Según medios locales, una parte del lado izquierdo de la estructura se derrumbó, lo que derivó en una lluvia de escombros sobre la calle.

Pese a que el fuego está ya apagado, el vecindario olía esta mañana a goma quemada, en la acera del edificio había cascotes y del toldo de la farmacia del inmueble caía agua.

Algunos vecinos comentaron hoy que "en todas partes entró humo", que incluso al salir se sentía "un calor penetrante" y que están a la espera de una inspección aclare las causas del fuego.

YC