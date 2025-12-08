Juez de EU anula suspensión de Trump sobre proyectos eólicos

Un juez federal del Distrito de Massachusetts anuló este lunes la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que suspendía todas las aprobaciones de proyectos de energía eólica en tierras y aguas federales, marcando un revés legal para la campaña del gobierno contra los parques eólicos.

La jueza Patti Saris, designada por el expresidente Bill Clinton, calificó la suspensión como "arbitraria y caprichosa", argumentando que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, al no ofrecer una explicación razonada para frenar los permisos.

Según la magistrada, la decisión del Departamento del Interior se basó únicamente en la orden presidencial, sin evaluar sus implicaciones.

La orden ejecutiva, emitida por Trump en su primer día de mandato en enero pasado, había detenido numerosos proyectos eólicos marinos y terrestres en estados como Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York, afectando tanto parques en construcción como planificados, e incluso cancelando algunos.

Entre los proyectos afectados estaba el Parque Eólico Lava Ridge, aprobado durante la Administración Biden en Idaho.

La impugnación de la orden fue liderada por Nueva York y una coalición de 17 estados más el Distrito de Columbia, junto con la organización sin fines de lucro Alianza para la Energía Limpia de Nueva York, que destacó que la energía eólica es "un componente clave" para construir la red eléctrica del futuro en Estados Unidos.

A pesar del fallo, analistas advierten que su impacto podría ser limitado, ya que los tribunales no pueden obligar a las agencias a aprobar proyectos y algunos promotores podrían mostrarse cautelosos al presentar nuevas solicitudes de permisos.

La administración Trump también intentó revocar permisos ya otorgados y frenar la construcción de parques eólicos en Rhode Island y Long Island, esfuerzos que fueron rechazados previamente por tribunales federales.

Desde hace más de una década, Trump ha criticado la energía eólica por considerarla ineficiente y estética negativa, especialmente tras su fallido intento de frenar un parque eólico visible desde su campo de golf en Escocia.

Durante su campaña presidencial, prometió favorecer la industria del petróleo y gas mediante cambios en políticas ambientales que perjudicarían a las energías renovables.

