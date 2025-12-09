Tiroteo en Universidad de Kentucky deja una persona muerta y un detenido

Al menos una persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida este martes tras un tiroteo registrado en la Universidad Estatal de Kentucky, según confirmó la Policía, las autoridades informaron además que un sospechoso ya fue detenido.

La Policía de Frankfort, capital del Estado, ordenó el cierre total del campus mientras se desarrollaban las labores de investigación. Imágenes transmitidas por WLKY-TV Louisville mostraron una fuerte presencia de vehículos policiales en las inmediaciones de un complejo de dormitorios, así como cinta de acordonamiento marcando la escena del crimen en un área del patio.

Aún no está claro dónde ocurrió el tiroteo. La Policía del campus y las autoridades de la escuela no habían comentado al respecto.

La Policía de Frankfort dijo que respondió a un incidente que involucraba a "un agresor activo" y que el campus estaba asegurado. Las autoridades planeaban dar más información en una conferencia de prensa por la noche.

La oficina del Gobernador confirmó que hubo un tiroteo

"Compartiremos más información a medida que esté disponible", dijo en X el gobernador Andy Beshear. "Las fuerzas del orden están en el lugar, y un sospechoso ha sido arrestado. Oremos por todos los afectados".

X / @GovAndyBeshear



Kentucky State es una universidad pública históricamente negra con aproximadamente dos mil 200 estudiantes. Legisladores autorizaron la creación de la escuela en 1886.

Se encuentra a 3,2 kilómetros (dos millas) al este de la sede del Congreso estatal.

The shooting that took place today at Kentucky State University appears to be an isolated incident - not a mass shooting. The suspect has been arrested, and there is no ongoing threat. Two individuals were critically injured, and I am sad to share that one has now passed away.1/2 pic.twitter.com/4G1BgJNVQj— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 9, 2025

Lee también: Reino Unido sanciona a empresas rusas por participar en guerra informativa

NA