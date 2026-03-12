El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy jueves 12 de marzo que es más importante impedir que Irán obtenga armas nucleares que controlar los precios del petróleo.

"Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero. Pero, como presidente, de mucho mayor interés e importancia para mí es impedir que un imperio malvado, Irán, posea armas nucleares y destruya Medio Oriente y, de hecho, el mundo. ¡Jamás permitiré que eso suceda! Gracias por su atención a este asunto", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Truth Social / @realDonaldTrump

Los dichos de Donald Trump sobre Irán

Trump ha ido oscilando en sus declaraciones sobre el conflicto que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero, con una salva de grandes bombardeos que acabó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y buena parte de la cúpula gubernamental.

A principios de esta semana calificó la ofensiva como una "corta excursión", pero luego ha dicho también ante seguidores que su obligación es "acabar el trabajo" iniciado.

El conflicto ha provocado gran nerviosismo en todo el mundo porque por el estrecho de Ormuz pasa cerca del 20% del petróleo mundial, y Teherán ha atacado varios buques cisterna.

Irán podría además haber iniciado el minado de la zona, a pesar de los ataques estadounidenses, que según Trump alcanzaron a al menos 28 buques minadores de la armada iraní.

Las fuerzas armadas estadounidenses "no están listas" en este momento para escoltar petroleros a través del estratégico estrecho porque todos sus recursos están movilizados en atacar a Irán, afirmó el jueves el secretario de Energía.

"Ocurrirá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos", dijo Chris Wright al canal CNBC.

"En este momento, todos nuestros recursos militares están enfocados en destruir las capacidades ofensivas de Irán y la industria manufacturera que abastece esas capacidades ofensivas", dijo.

Wright añadió que es "bastante probable" que esas operaciones de escolta tengan lugar hacia fines de este mes.

Los países miembros de la AIE acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, su mayor desembolso hasta la fecha.

Estados Unidos liberará 172 millones de barriles, dijo Wright, bajo un acuerdo de intercambio según el cual 200 millones de barriles volverán a su Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) "en el plazo de un año".

Sin embargo, la medida no logró disipar los temores sobre la asfixia del suministro energético, ya que el estrecho de Ormuz quedó prácticamente cerrado.

Wright dijo que iba a celebrar reuniones en el Pentágono el jueves para debatir posibles programas de escolta de la Marina estadounidense.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF