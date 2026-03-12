Jueves, 12 de Marzo 2026

Deslizamientos de tierra en Etiopía dejan decenas de muertos y desaparecidos

Tras varios deslizamientos de tierra que afectaron tres distritos del sur de Etiopía, hay al menos 50 personas muertas y otras 125 se encuentran desaparecidas

Por: AP .

Vecinos de a zona buscan cuerpos de las víctimas de un alud de lodo en el distrito de Gacho Baba, en a región de Gamo, en el sur de Etiopía. AP/ Departamento de Comunicación del gobierno del distrito de Gacho Baba

Al menos 50 personas perdieron la vida y otras 125 se encuentran desaparecidas luego de que varios deslizamientos de tierra afectaran tres distritos del sur de Etiopía tras una semana de intensas lluvias, informó el jueves un funcionario local.

Los derrumbes ocurrieron en la región de Gamo y dañaron a los distritos de Gacho Baba, Kamba y Bonke, de acuerdo con el director de respuesta ante desastres de esa zona, Mesfin Manuqa.

Manuqa indicó que una persona fue rescatada con vida del lodo durante la operación de rescate.

El jefe de comunicación del distrito de Gacho Baba, Abebe Agena, señaló que la mayoría de los fallecidos fueron hallados enterrados en el lodo. Aún no estaba claro cuántos hogares resultaron afectados.
Tilahun Kebede, presidente del Estado Regional de Etiopía del Sur, expresó su pesar por el desastre e instó a los residentes a trasladarse a zonas más altas mientras continúan las lluvias.

"Dado que es la temporada de lluvias y este tipo de desastres podría ocurrir de nuevo, hago un llamado a las comunidades que viven en las tierras altas y en las zonas propensas a inundaciones a tomar las precauciones necesarias", dijo.

Los aludes de lodo y las inundaciones causados por las fuertes lluvias son comunes en Etiopía, especialmente durante la temporada de lluvias.

En julio de 2024, un alud de lodo mortal causado por fuertes lluvias se cobró la vida de 229 personas en el sur de Etiopía.

