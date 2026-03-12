Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el aumento en el precio del petróleo derivado de la guerra que sostiene con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, le hace producir "mucho dinero" a la nación.

Trump utilizó una publicación a través de la red social Truth Social para mandar un mensaje respecto al aumento en el precio del petróleo y la situación de tensión con Irán. Esto dice el texto:

"Estados Unidos es el mayor productor de petróleo en el mundo, por mucho, así que cuando los precios van para arriba, nosotros hacemos mucho dinero. Pero, es mucho más importante y tiene mayor interés para mí, como presidente, detener un imperio malvado, Irán, de tener armas nucleares y destruir Medio Oriente y, por tanto, el mundo ¡No permitiré que eso suceda!" escribió Trump la mañana de este jueves 12 de marzo.

ESPECIAL

El mensaje llega casi en paralelo de la emisión del primer mensaje de Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán. A través de un comunicado leído por una presentadora en la televisión nacional, Jameneí, hijo de Alí Jameneí, advirtió de varias situaciones tocantes respecto al tema.

Por una parte, aseguró que el estrecho de Ormuz deberá permanecer cerrado. Esta es una de las rutas marítimas estratégicas del mundo para el suministro energético global. El cierre puede provocar la escalada en los precios del petróleo a nivel mundial.

Por otro lado, Mojtaba Jamene también mandó una solicitud a entablar relaciones cálidas con los países vecinos y aseguró que vengará a los muertos de la guerra, incluidas las niñas de Minab, en referencia a una escuela atacada hace unos días por un misil Tomahawk que ha sido relacionado con Estados Unidos y por el que ha sido cuestionado Trump. Dicho ataque ha sido atribuido a Estados Unidos por el New York Times y catalogado como un error dentro de la estrategia combativa del país en la región.

Te puede interesar: Todo lo que debes saber sobre la Ley Valeria

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB