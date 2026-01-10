Trump declara emergencia nacional para blindar ingresos petroleros de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado una emergencia nacional con el objetivo de resguardar en cuentas del Tesoro estadounidense los recursos obtenidos por la venta de petróleo de Venezuela, medida que impediría que acreedores de la deuda externa del país sudamericano puedan reclamar dichos fondos.

En un comunicado, la Casa Blanca señaló que la decisión busca evitar la incautación de ingresos petroleros venezolanos que, según la administración estadounidense, podrían poner en riesgo los esfuerzos de Washington para impulsar la estabilidad política y económica en Venezuela.

La orden presidencial establece el bloqueo de cualquier embargo, fallo judicial, decreto, derecho de retención, ejecución u otro procedimiento legal que pretenda afectar los recursos derivados de las ventas de crudo venezolano depositados en cuentas del Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, prohíbe cualquier tipo de transferencia o negociación relacionada con estos fondos.

El decreto se dio a conocer después de una reunión sostenida el viernes entre Trump y directivos del sector energético, a quienes el mandatario ofreció garantías de protección y respaldo gubernamental a largo plazo, como parte de su estrategia para atraer inversiones por hasta 100 mil millones de dólares en la industria petrolera de Venezuela.

La medida también reafirma el anuncio del secretario de Energía, Chris Wright, quien el miércoles avisó que Estados Unidos controlará de forma "indefinida" las ventas de crudo venezolano y depositará en cuentas del Gobierno estadounidense el dinero derivado de esas transacciones para "beneficiar al pueblo de Venezuela".

"La orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de EU para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados", indicó la Casa Blanca.



Washington argumentó en la medida que "permitir el embargo de esos fondos directamente pondría en riesgo los objetivos de EU, que incluyen frenar el influjo de inmigrantes ilegales y de narcóticos ilícitos", que identifica como las principales justificaciones de su intervención en Venezuela.

Tras la expropiación petrolera que realizó el fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez, ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de 30 mil millones de dólares, casi el 15% de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP), de la Universidad de Columbia.



Ejecutivos petroleros expresaron este viernes a Trump su escepticismo de invertir en Venezuela al citar la incertidumbre regulatoria y las expropiaciones realizadas por el chavismo.

YC