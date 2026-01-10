Petroleros piden garantías para volver a Venezuela

Directivos de importantes compañías petroleras pidieron “cambios significativos” y garantías de seguridad por parte de Estados Unidos antes de comprometerse a invertir cantidades millonarias en la industria del crudo en Venezuela con apoyo de Washington.

“Nuestros activos han sido confiscados allí dos veces, así que se imaginarán que reingresar por tercera vez requeriría cambios significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual”, dijo el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods desde la Casa Blanca.

Woods asistió junto a más de una docena de representantes de empresas como Chevron, la única petrolera estadounidense presente hoy en Venezuela, ConocoPhillips, Shell, Hilcorp, Eni o la española Repsol, a una reunión con el presidente Donald Trump y su gabinete para tratar sobre la reconstrucción de la industria de hidrocarburos en el país caribeño.

Varios de los directivos petroleros enumeraron las posibilidades y la capacidad de sus compañías, aunque de momento no se comprometieron explícitamente a un acuerdo de inversión que en principio tendría que ser negociado también con el Gobierno interino de la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada.

Trump, por su parte, insistió en que su Administración proporcionará seguridad y asistencia a las petroleras que inviertan en Venezuela.