Cuba recibe nuevo envío de combustible desde México en medio de crisis energética

El buque petrolero Ocean Mariner llegó a la bahía de La Habana con alrededor de 86 mil barriles de combustible enviados desde México, con el objetivo de mitigar los apagones que desde hace meses afectan a la isla, de acuerdo con información confirmada por el Instituto de Energía de la Universidad de Texas.

La embarcación, registrada bajo bandera de Liberia, arribó a la capital cubana la mañana del viernes, luego de haber zarpado semanas atrás del complejo Pajaritos, perteneciente a Petróleos Mexicanos, ubicado en el sur de México.

La descarga del combustible comenzó la mañana de este sábado en la refinería Ñico López, localizada en el municipio de Regla, en La Habana, según constató la agencia informativa.

El Ocean Mariner forma parte de un par de buques —junto con el Eugenia Gas— que partieron recientemente de puertos mexicanos, como parte de los envíos de combustible que México ha realizado a Cuba en los últimos años.

Ambos buques han arribado en un momento crítico para la isla, que sufre cortes eléctricos de 20 o más horas diarias en amplias zonas de su territorio y ante la duda de que Venezuela, tras la captura por parte de EU del presidente, Nicolás Maduro, pueda mantenerse como su principal proveedor de petróleo.

El país sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales y la falta de divisas del Estado para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación.

En apenas 12 meses, el sistema eléctrico nacional ha sufrido cinco colapsos totales y varios parciales.

Los 80 mil barriles que envía Pemex suponen algo más del déficit de crudo de la isla de un día. Cuba precisa alrededor de 110 mil barriles para sus necesidades energéticas básicas, de los que unos 40 mil provienen de la producción nacional.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba, el 60 % del combustible que se consume en la isla es importado. Y del total que precisa el país, el 65 % es para alimentar a las termoeléctricas del país.

Varios estudios independientes señalan que cerca de la mitad de las necesidades de combustible de Cuba son cubiertas gracias a la importación de crudo de Venezuela, México y, en mucha menor medida, Rusia.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Energía y otros centros similares, Venezuela había aportado en los últimos años en torno a 50 mil barriles diarios a Cuba, pero desde 2024 el volumen medio ha descendido a entre 10 mil y 30 mil. Ni Caracas ni La Habana hacen públicos estos datos.

Las intercepciones estadounidenses de buques petroleros sancionados desde el país suramericano y el anuncio por parte del presidente de EU, Donald Trump, de que Washington tendrá un control total sobre la venta del petróleo venezolano amenaza con poner a La Habana en una situación al límite.



Al respecto, el mandatario norteamericano aseguró que el Gobierno de la isla está "a punto de caer" sin el "petróleo venezolano". En respuesta, el Ejecutivo insular aseguró los cubanos que están "dispuestos" a dar sus vidas.

YC