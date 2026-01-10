Trump advierte consecuencias a presos liberados en Venezuela si olvidan apoyo de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los presos políticos que recientemente fueron liberados en Venezuela a recordar el papel que, según él, tuvo su país en los acontecimientos del país sudamericano. El mandatario advirtió que ignorar o minimizar la intervención estadounidense “no sería algo positivo para ellos".

" Venezuela ha empezado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias! Espero que esos presos recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos llegara e hiciera lo que tenía que hacerse", dijo Trump en Truth Social.

"¡ESPERO QUE NUNCA LO OLVIDEN! Si lo hacen, no será bueno para ellos", agregó.

En un mensaje previo, el mandatario afirmó que está haciendo "Venezuela rica y segura de nuevo", aseguró "amar al pueblo venezolano" y envió "felicitaciones y gracias a toda aquella gente que está haciendo esto posible".

Trump decretó hoy una "emergencia nacional" para proteger en Estados Unidos los ingresos por ventas del petróleo venezolano y ayer ofreció protección a grandes petroleras con el objetivo de que inviertan 100 mil millones de dólares en Venezuela.

Mientras, el Departamento de Estado alertó hoy de que hay milicias armadas en Venezuela que buscan a estadounidenses o pruebas de "apoyo a Estados Unidos" e instó a sus ciudadanos a salir "inmediatamente", pues la situación es "fluida".

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció que serían liberadas un "número importante de personas", entre venezolanos y extranjeros, sin precisar la cifra ni las condiciones.

Familiares, activistas, ONG y opositores denuncian que las excarcelaciones han sido a cuentagotas y que han sido liberadas entre 15 y 22 personas, frente a las más de 800 que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos políticos, la gran mayoría desde la crisis poselectoral de 2024.

