Congresistas republicanos de Estados Unidos intensificaron sus críticas contra México al acusar al gobierno de Claudia Sheinbaum de mantener una relación “cómplice” con Cuba mediante el envío de petróleo, y exigieron que Washington evalúe sanciones comerciales dentro del T-MEC.

El legislador republicano por Florida Carlos A. Giménez informó que presentó una denuncia formal ante el gobierno estadounidense, en la que pidió proteger los intereses económicos y de seguridad nacional. En una carta dirigida a los secretarios Marco Rubio y Scott Bessent, afirmó que México debe poner fin a sus vínculos con el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Sostuvo que, pese a las dificultades financieras de Pemex, México ha enviado “cantidades alarmantes” de crudo a Cuba. Citó reportes de The Miami Herald que estiman envíos por más de tres mil millones de dólares entre mayo y agosto pasados, lo que, a su juicio, socava la política exterior estadounidense y podría violar acuerdos comerciales.

Datos del Financial Times, basados en información de Kpler, refuerzan la polémica: en 2025 México desplazó a Venezuela como principal proveedor de petróleo de Cuba, con un promedio de 12 mil 284 barriles diarios, equivalentes a 44% de las importaciones de crudo de la isla.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum rechazó las acusaciones y aseguró que México no ha incrementado los envíos, al tratarse de un flujo histórico sustentado en contratos y ayuda humanitaria. Subrayó además que ningún país debe decidir sobre la política energética de otro y defendió la soberanía mexicana.

El diferendo se produce en un contexto de alta tensión regional, con Washington endureciendo su postura hacia Cuba y Venezuela, mientras crece el debate interno en Estados Unidos sobre el uso de herramientas comerciales y diplomáticas para presionar a sus socios.

