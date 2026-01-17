Trump busca mayor dominio en el Ártico por Groenlandia

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a varios países de la Unión Europea por oponerse a la adquisición de Groenlandia para que sea parte del territorio norteamericano tiene un objetivo claro: mayor dominio en el Ártico.

Adriana Hernández, académica de la Universidad Panamericana, señaló que Estados Unidos busca la instalación de más bases militares en el norte del planeta.

“Lo que está haciendo es arando el terreno para tener una mejor posición negociadora frente a estos países para que le permitan establecer bases militares en el norte de Groenlandia y poder tener un mayor dominio del Ártico. Podría haber una avanzada de Estados Unidos para dominar el Ártico porque llevan las de ganar”.

El mandatario estadounidense advirtió que sus intenciones son evitar el avance de China en Groenlandia. "¡La paz mundial está en juego! China quiere Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto", según comentó en su red social, acusando que la isla solo está protegida por dos trineos tirados por perros.

Trump también criticó que los países europeos a los que impone nuevos aranceles "han viajado a Groenlandia con fines desconocidos" y están jugando un "juego muy peligroso", en referencia al envío esta semana a la isla ártica de un pequeño contingente de tropas de dichas naciones europeas en una supuesta misión de reconocimiento.

Según la red social Truth, el presidente de Estados Unidos señaló que Dinamarca, a la que pertenece Groenlandia, Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos y Francia estarán sujetas a partir del 1 de febrero a un arancel del 10% a sus exportaciones con destino a Estados Unidos que estará en vigor hasta que su país alcance un acuerdo para la adquisición total de Groenlandia y se elevará al 25% a partir del 1 de junio si no se logra una solución antes.

