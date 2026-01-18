Estados Unidos abate a cabecilla del Estado Islámico en Siria

Estados Unidos lanzó una tercera ronda de ataques de represalia en Siria que resultó en la muerte de un líder afiliado a Al Qaeda, quien según funcionarios estaba directamente vinculado al miembro del Estado Islámico responsable de la emboscada del mes pasado que cobró la vida de dos soldados estadounidenses y a un intérprete civil de la Unión Americana en ese país.

El Comando Central de Estados Unidos anunció que el ataque, lanzado sobre el Noroeste de Siria mató a Bilal Hasan al-Jasim, quien afirman era “un experimentado líder terrorista que planeó ataques y estaba directamente conectado” al ataque del 13 de diciembre que mató al sargento Edgar Brian Torres-Tovar, al sargento William Nathaniel Howard y al intérprete civil Ayad Mansoor Sakat.

“La muerte de un operativo terrorista vinculado a la muerte de tres estadounidenses demuestra nuestra determinación en ir detrás de los terroristas que atacan a nuestras fuerzas”, afirmó el almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central. “No hay lugar seguro para aquellos que realizan, planean o inspiran ataques contra ciudadanos estadounidenses y nuestros combatientes. Los encontraremos”.

Se trata del más reciente ataque como parte de una operación más amplia de Estados Unidos contra los “maleantes de ISIS” que intentan reagruparse después de la expulsión del presidente sirio Bashar Assad hace un año.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la operación, denominada “Ataque ojo de halcón”, “no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de venganza”.

“Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo”, celebró.

Aseguró que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump como presidente, “nunca dudará ni cederá en la defensa del pueblo estadunidense”.

“Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a los estadounidenses —en cualquier parte del mundo—, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad”, expresó.

El presidente estadounidense Donald Trump enfatizó que Siria combate junto a las tropas estadounidenses, mientras el ejército de la Unión Americana amplía su cooperación con las fuerzas de seguridad como parte de una coalición contra el grupo militante. Añadió en ese momento que el mandatario sirio Ahmad al-Sharaa estaba “extremadamente enojado y perturbado por este ataque”.

El Comando Central añadió que la operación dejó como resultado que Estados Unidos y socios como Jordania y Siria apunten a más de 100 objetivos de infraestructura e instalaciones de armamento del Estado Islámico.

Además, durante el último año, las fuerzas estadounidenses y sus socios han capturado a más de 300 operativos del EI y abatido a más de 20 en Siria, eliminando así a terroristas que representaban una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos y la región.

Damasco gana territorio ante grupos rebeldes

Las fuerzas gubernamentales de Siria entraron en dos poblados del Norte del país luego que el mando de los combatientes liderados por los kurdos anunció que evacuarán la zona en un aparente intento de evitar el conflicto.

Dos soldados murieron y otros resultaron heridos en un enfrentamiento al entrar en el poblado de Maskana, según la prensa estatal. En otro punto, las tropas avanzaron hacia Deir Hafer. Las dos Entidades cambiaron de manos tras los enfrentamientos mortales de principios de mes entre las tropas del Gobierno y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) -respaldadas por Estados Unidos- contra las dirigidas por los kurdos, en la ciudad de Alepo, la más grande del país.

Ese episodio terminó con la evacuación de combatientes kurdos de tres vecindarios tomados por las fuerzas de Damasco.

CLAVES

Detrás del liderazgo en el Medio Oriente

Hegemonía. Estados Unidos busca mantener su influencia en el Medio Oriente para contrarrestar la presencia de Irán y Rusia en la región.

Poder. La Unión Americana mantiene bases en el Noreste de Siria para monitorear la actividad de actores hostiles y proteger sus intereses petroleros.

Mediación. EU apoya tanto a fuerzas kurdas como árabes locales para luchar contra el Estado Islámico y evitar que grupos terroristas se fortalezcan.