Parlamento Europeo analiza congelar el acuerdo comercial con EU por aranceles de Trump

Los principales bloques políticos del Parlamento Europeo (PE) expresaron este sábado su postura a favor de suspender la ratificación del acuerdo comercial alcanzado durante el verano entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y que no respaldan su intención de anexar la isla.El Partido Popular Europeo señaló que respalda el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos; sin embargo, ante las advertencias lanzadas por Trump en relación con Groenlandia, consideró que no existen las condiciones para avanzar con su aprobación en este momento, afirmó el líder del grupo, Manfred Weber, a través de redes sociales.Weber agregó que los aranceles del 0 % sobre productos estadounidenses contemplados en el acuerdo entre Washington y Bruselas "deben suspenderse".Trump anunció este sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.Por su parte, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, Iratxe García, dijo que "la Unión Europea no cederá a la intimidación" y pidió "suspender las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y activar el Instrumento Anticoerción".La socialista añadió que "los aranceles del 25 % impuestos por Trump a los aliados que apoyan a Groenlandia frente a sus amenazas imperialistas son inaceptables".Finalmente, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, reiteró también en un mensaje en redes sociales el apoyo de la Unión Europea a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia, asegurando que "han dejado claro que Groenlandia no está en venta y que su soberanía e integridad territorial deben respetarse"."Ninguna amenaza de aranceles puede cambiar ni cambiará ese hecho", añadió.Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron hoy que estos aranceles "socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente".Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este domingo por la tarde.