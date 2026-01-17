Parlamento Europeo analiza congelar el acuerdo comercial con EU por aranceles de Trump

Los principales bloques políticos del Parlamento Europeo (PE) expresaron este sábado su postura a favor de suspender la ratificación del acuerdo comercial alcanzado durante el verano entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos , luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la imposición de aranceles a los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y que no respaldan su intención de anexar la isla.

El Partido Popular Europeo señaló que respalda el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos; sin embargo, ante las advertencias lanzadas por Trump en relación con Groenlandia, consideró que no existen las condiciones para avanzar con su aprobación en este momento , afirmó el líder del grupo, Manfred Weber, a través de redes sociales.

Weber agregó que los aranceles del 0 % sobre productos estadounidenses contemplados en el acuerdo entre Washington y Bruselas "deben suspenderse".

Trump anunció este sábado que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Por su parte, la presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas, Iratxe García, dijo que "la Unión Europea no cederá a la intimidación" y pidió "suspender las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y activar el Instrumento Anticoerción".

La socialista añadió que "los aranceles del 25 % impuestos por Trump a los aliados que apoyan a Groenlandia frente a sus amenazas imperialistas son inaceptables".

Finalmente, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, reiteró también en un mensaje en redes sociales el apoyo de la Unión Europea a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia, asegurando que "han dejado claro que Groenlandia no está en venta y que su soberanía e integridad territorial deben respetarse".

"Ninguna amenaza de aranceles puede cambiar ni cambiará ese hecho", añadió.

Por su parte, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron hoy que estos aranceles "socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente".

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este domingo por la tarde.

