Irán reconoce que “miles” murieron durante protestas

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó que “varios miles” de personas han muerto en las protestas, de las que responsabilizó al presidente estadounidense, Donald Trump.

El religioso afirmó que “elementos ignorantes y desinformados, bajo el liderazgo de agentes malintencionados y entrenados” llevaron a cabo crímenes que “provocaron la muerte de varios miles de personas”, en un encuentro a propósito del aniversario de la elección de Mahoma como profeta del islam en Teherán, informó la web del político y la agencia Tasnim.

Hasta ahora las autoridades iraníes no habían proporcionado cifras de muertos en las protestas, pero ONGs opositoras con sede en el exilio cifran en 3 mil 428 los fallecidos y en 19 mil los detenidos.

Aseveró que se cometieron “hechos extremadamente inhumanos, como encerrar y quemar vivos a jóvenes en mezquitas, y asesinar a niñas y hombres y mujeres indefensos, con armas provistas desde el extranjero”.

El político además dijo que en las protestas se han destruido 250 mezquitas, más de 250 centros educativos y científicos, así como daños a instalaciones del sector eléctrico, bancos, complejos sanitarios y tiendas de productos básicos.

En su discurso, Jameneí responsabilizó Trump de las víctimas y los daños sufridos en las protestas que han sacudido la República Islámica en las últimas semanas.

“La particularidad del reciente complot es que el propio presidente de Estados Unidos intervino personalmente: habló, amenazó y, alentando a los conspiradores, les envió el mensaje de que avanzaran, que no tuvieran miedo y que contaban con nuestro apoyo militar”, aseguró.

TELÓN DE FONDO

Así inició el conflicto

Las movilizaciones comenzaron el 28 de diciembre cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios por la caída del rial, pero pronto se expandieron por todo el país con gritos de “muerte a la República Islámica” y “muerte a Jameneí”.

Las protestas se fueron expandiendo hasta que el jueves 8 de enero y el viernes 9 enero llegaron a su momento álgido con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán, que derivaron en actos de vandalismo contra organismos públicos, bancos que fueron arrasados, y el incendio de 53 mezquitas en todo el país, según la versión oficial del Gobierno iraní.

