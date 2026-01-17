Trump “rompe todos los límites” en su intento por quedarse con Groenlandia: experto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de nuevos aranceles a Dinamarca y otros 7 países europeos por su oposición a su plan para hacerse con Groenlandia. El mandatario norteamericano señaló que los aranceles se mantendrán vigentes hasta que Estados Unidos consiga la compra total de Groenlandia.

El académico internacionalista del Tecnológico de Monterrey, Eduardo González, indicó que el presidente estadounidense está “rompiendo todos los límites posibles” con tal de quedarse con Groenlandia y consideró que las amenazas bélicas son el mayor problema.

“Él ya no tiene freno para decir que, sea como sea, se va a quedar con Groenlandia y poner aranceles a los países que apoyan a Dinamarca y a Dinamarca misma, me parece que es algo menor, creo que el asunto importante es su belicismo permanente y busca amenazar a los países por la vía comercial”.

Por ello, opinó que las amenazas comerciales son el menor de los problemas, sino las advertencias de utilizar la fuerza para arrebatarle Groenlandia a Dinamarca.

Ante las amenazas, miles de personas en Groenlandia y Dinamarca salieron a las calles para protestar contra sus amenazas de anexión. Mientras que los líderes de la Unión Europea advirtieron una "peligrosa espiral descendente" por parte del mandatario de los Estados Unidos, por lo que garantizan que Europa permanecerá "permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía".

González detalló que el principal impacto es a las exportaciones que hace la Unión Europea hacia los Estados Unidos, pero también a los bolsillos de los consumidores estadounidenses, quienes adquieren múltiples productos europeos “estaría jugando en contra de su población”.

Aun con esas razones, González explicó que Trump tendría que hacer uso de la fuerza militar si es que quiere quedarse con Groenlandia.

YC