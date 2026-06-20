Esta mañana, el presidente de Estados Unidos dedicó un mensaje contra la primera ministra de Italia. A través de una publicación en Truth Social, Donald Trump aseguró que Giorgia Meloni pidió en más de una ocasión una foto con el mandatario estadounidense luego de que ambos asistieran al G-7 en la semana. De acuerdo con Trump, la primera ministra italiana habría buscado utilizar dicha imagen hipotética para mejorar su popularidad.

"La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidió, una y otra vez, una foto conmigo durante la reunión por el G-7 en Francia" aseguró Trump, negando las declaraciones anteriores de la primera ministra italiana.

Trump apunta a falta de cooperación en la guerra contra Irán

De acuerdo con el estadounidense, a Meloni "le está yendo mal en Italia con su popularidad; quizá por cómo le dio la espalda a los Estados Unidos de América, un país que verdaderamente ama y protege a Italia, cuando debía negar que Irán obtuviera y desarrollara un arma nuclear (¡También lo hizo la OTAN, para ser sincero!)".

Esto luego de que Italia se negara a participar siquiera como espacio geopolítico aliado para las fuerzas estadounidenses, tanto para resguardarse como para diseñar rutas de traslado. "Ella ni siquiera nos dejó utilizar Italia como aterrizaje o como pista de traslado, una inconveniencia logística grave, y esto a pesar de que EU contribuye con cientos de billones de dólares al año para proteger a Italia, y otros llamados "aliados" de la OTAN" sentenció Trump.

"Ahora que los Estados Unidos derrotaron militarmente a Irán, ella quiere ser amiga de nuevo, con la intención de 'subir sus números'. ¡No, gracias!" concluyó Trump en un mensaje firmado con la etiqueta "President DJT". La afrenta de Trump contra Meloni ya cuenta con más de mil "retruths" y más de 4 mil "likes".

Meloni niega historia de Trump

La propia Meloni había utilizado sus redes sociales para zanjar el rumor de la foto con Trump. A través de Instagram, la primera ministra italiana señaló que los comentarios del presidente de Estados Unidos son completamente inventados. "Hay una cosa que debe recordar: ni yo ni Italia suplicamos jamás" publicó como título de un video en el que negó la historia de Trump.

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OB