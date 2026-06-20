Cambiar ICE por 'NICE': Trump apoya propuesta para defender a la agencia migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a NICE, al argumentar que la agencia ha sido objeto de un trato injusto por parte de los medios de comunicación y defender a sus agentes como "patriotas" que trabajan en un "entorno hostil".

A través de una publicación en Truth Social, Trump aseguró que ICE ha sido "maltratado" por los "medios de noticias falsas" a niveles "nunca vistos antes" y afirmó que gran parte de la hostilidad hacia la agencia es impulsada por sus críticos políticos. Además, destacó el trabajo de los agentes migratorios y dejó abierta una encuesta para preguntar a sus seguidores si apoyaban añadir una "N" al nombre de ICE.

La propuesta también juega con el significado de la palabra "nice" en inglés, que puede traducirse como "bueno", "amable" o "agradable".

El mandatario explicó que el cambio mantendría las siglas de la agencia, ya que ICE significa "Immigration and Customs Enforcement", mientras que NICE incorporaría la palabra "National" ("Nacional"). Trump afirmó que la modificación "desconcertaría" a periodistas que, según él, atacan a la agencia.

¿Cómo surgió la idea del NICE para los agentes migratorios de Estados Unidos?

La idea surgió hace unos meses originalmente de una usuaria de redes sociales, Alyssa Marleen, quien el 25 de marzo escribió en X que quería que Trump cambiara ICE a NICE para que los medios tuvieran que referirse constantemente a los "agentes NICE".

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Trump respondió entonces a la publicación en Truth Social con un mensaje de apoyo: "¡Gran Idea! ¡Háganlo!"

Posteriormente, la Casa Blanca retomó la propuesta en X con el mensaje "ICE = NICE Agents" ("Agentes Nice"), acompañado de un cartel generado con inteligencia artificial en el que aparece un agente del ICE cuidando a un menor.

La imagen fue difundida mientras la agencia enfrenta críticas por sus operativos migratorios, particularmente por denuncias relacionadas con separaciones familiares, violencia desmedida y el uso de menores durante detenciones de padres indocumentados.

JM