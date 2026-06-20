Trump asegura que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este sábado que no se aplicarán “peajes” en el estrecho de Ormuz ni durante los 60 días de alto el fuego ni después de que concluya dicho periodo.

El mensaje fue difundido a través de su red social Truth Social, luego de que Estados Unidos y Teherán formalizaran un memorando de entendimiento que establece una tregua temporal de 60 días. Dicho acuerdo busca encaminar las negociaciones hacia una solución definitiva al conflicto iniciado por Israel y Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

Trump descarta cobros en Ormuz durante y después de la tregua

El presidente de Estados Unidos no hizo alusión al cierre del estrecho de Ormuz anunciado hoy por Irán como respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.

Trump añadió en su mensaje que la única excepción por la que se establecerían peajes sería si fueran "impuestos por y para los Estados Unidos de América —en caso de que no se concrete el acuerdo— por los servicios prestados como 'ángel de la guarda' a los países de Oriente Medio, con el fin de recuperar costes pasados, presentes y futuros".

Las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano, mientras que Estados Unidos aseguró que el tránsito continúo durante la jornada aunque se mantienen vigilantes para garantizar la apertura del estrecho.

Según el comando central de Estados Unidos (Centcom), el nivel de amenaza a la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz se redujo a moderado tras el memorando de entendimiento, al tiempo que advierte sobre "la presencia de minas" y el tránsito naval por "las operaciones de limpieza".

Tensión en el estrecho de Ormuz tras anuncio de cierre por parte de Irán

El pasado 18 de junio, tras la firma del memorando de entendimiento, Estados Unidos anunció el levantamiento del bloqueo que había impuesto al tránsito de barcos a puertos iraníes durante la guerra.

Mañana, domingo, está prevista la primera ronda negociaciones en Suiza en la que participará el ministro de Exteriores de irán, Abás Araqchí, pero este advirtió hoy que acude para obligar al cumplimento del memorando, que considera vulnerado por los ataques de Israel contra el Líbano.

Teherán afirmó que estas conversaciones solo podrán comenzar cuando se inicie la aplicación de las obligaciones contempladas en el acuerdo especialmente en el punto relativo al fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

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El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para iniciar las conversaciones, a las que está previsto que se una el vicepresidente, JD Vance.

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