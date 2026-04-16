El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este jueves 16 de abril del 2026 al grupo chií Hezbolá a que se comporte "bien y amablemente" durante el actual alto el fuego entre Israel y Líbano, al tiempo que pidió el fin de la violencia y defendió la necesidad de mantener la paz "de una vez por todas".

¿Cuál fue el mensaje de Donald Trump para Hezbolá tras la tregua Israel-Líbano?

"Espero que Hezbolá actúe de manera amable y correcta durante este importante período de tiempo. Sería un GRAN momento para ellos si lo hicieran", escribió Trump en su red Truth Social después de que hoy entrara en vigor a las 17:00 horas de Washington (21:00 GMT) el cese de hostilidades pactado.

En el mismo mensaje, el republicano pidió el fin de la violencia y reclamó avanzar hacia un escenario de paz duradera en la región.

¿Qué se sabe del cese al fuego entre Israel y el Líbano?

El cese el fuego de diez días pactado este jueves entre Israel y el Líbano, en conversaciones que no han incluido a Hizbulá, podría ser extendido si progresan las conversaciones de paz entre ambas naciones, según un documento publicado por el Gobierno de Estados Unidos, que reafirma el derecho de los israelíes a "la legítima defensa" durante la tregua.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

La tregua fue anunciada hoy por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras "excelentes" llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir "en los próximos cuatro o cinco días" para conversaciones en la Casa Blanca, según adelantó.

La tensión entre Israel y el Líbano amenazaba con hacer tambalear el frágil alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, que concluirá el próximo día 22 mientras se espera que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

JM