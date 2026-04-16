Durante un encuentro con la prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que “tiene derecho” a no estar de acuerdo con el Papa León XIV, con quien en los últimos días ha tenido múltiples enfrentamientos, pues lo acusa de estar a favor de que Irán tenga armas nucleares, luego de que el pontífice pidiera una solución pacífica para el conflicto en Medio Oriente.

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Antes de viajar a Las Vegas para promover sus iniciativas de cero impuestos a las propinas, el mandatario fue abordado por los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre los recientes intercambios que ha tenido con el líder de la Iglesia católica.

Trump defiende su postura frente al Papa León XIV

“No tengo ningún desacuerdo con el hecho de que el papa pueda decir lo que quiera —y quiero que diga lo que quiera—, pero puedo estar en desacuerdo con él. El papa hizo una declaración. Dice que Irán puede tener un arma nuclear. Yo digo que Irán no puede tener un arma nuclear”, aseguró el líder republicano.

"El papa tiene que entenderlo. Irán ha matado a más de 42 mil personas en los últimos meses. Eran manifestantes totalmente desarmados. Él tiene que entender que este es el mundo real. Es un mundo cruel", añadió.

Trump repitió en varias ocasiones la simpatía que, según él, le guarda el hermano del pontífice, Louis Prevost, a quien considera un partidario del movimiento MAGA (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo, por sus siglas en inglés).

"Estoy seguro de que el papa también es un tipo estupendo. No lo he conocido, pero discrepo con él", dijo el republicano.

Escalan tensiones entre Trump y el Vaticano

Desde el pasado domingo, el mandatario y el pontífice han protagonizado críticas cruzadas a raíz de la firme postura de Robert Prevost con respecto a la guerra en Irán y en favor de la paz, por la que Trump le acusó de ser "débil contra el crimen" y "terrible en política exterior".

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Este jueves, León XIV cargó de nuevo, durante una visita a Camerún, en contra de quienes usan las religiones y a Dios para sus intereses militares, económicos y políticos y afirmó que "el mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos".

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