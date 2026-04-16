El representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, advirtió este jueves a la milicia chií Hezbolá que "reaccionarán" si su país se siente "amenazado" durante el alto el fuego de 10 días pactado con el Líbano.

¿Qué advertencia lanzó Israel a Hezbolá alcomenzar la tregua con Líbano?

"Tendrán que seguir muy de cerca lo que ocurre sobre el terreno. Si nos sentimos amenazados, reaccionaremos. No nos vamos a ir a ninguna parte. Mantenemos nuestras posiciones", respondió Danon ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad.

El israelí reaccionó así poco antes de que entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y el Líbano, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que ambos países se reunieran en Washington.

Intercambio de tensiones entre Israel y Hezbolá se mantiene

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves tras el anuncio de alto el fuego en el Líbano que el Ejército israelí mantendrá ocupada una zona de hasta 10 kilómetros de profundidad en el sur del Líbano durante la tregua.

"Una zona de seguridad de 10 kilómetros de profundidad, mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más controlable y mucho más sólida que la que teníamos antes. Aquí es donde estamos y no nos iremos", aseguró.

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Por su parte, Hezbolá alertó de que el pacto no debe otorgar "libertad de movimiento" a las fuerzas de Israel.

"Cualquier alto el fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir ninguna libertad de movimiento al enemigo israelí", indicó la oficina de relaciones con la prensa del movimiento político y armado en un breve comunicado.

JM