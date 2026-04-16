EU mantiene liderazgo turístico, aunque cae llegada de viajeros y consumo

Estados Unidos se consolidó en 2025 como el principal mercado mundial de viajes y turismo, aunque registró una caída en la llegada de visitantes del 5.5% frente a 2024. Asimismo, el gasto de turistas internacionales descendió un 4.6%, de acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

El informe de Impacto Económico del organismo, elaborado en conjunto con Chase Travel, advierte que el país está perdiendo cuota dentro del mercado global, pese a que el gasto turístico alcanzó los 176 mil millones de dólares.

Aunque 2025 fue el mejor año para el sector en términos de crecimiento del PIB, con un avance de 4.1%, América del Norte se posicionó como la región con menor dinamismo, al registrar apenas un crecimiento del 1%, mientras que Estados Unidos avanzó un 0.9%.

El WTTC también destacó que, aunque 80 millones de personas adicionales viajaron a nivel mundial en comparación con 2024, optaron por destinos distintos, lo que evidencia un cambio en las preferencias de los turistas.

Por todo ello, el organismo internacional destaca que Estados Unidos enfrenta desafíos en el desarrollo de su turismo, aunque recalca que, con las acciones adecuadas, existe una oportunidad significativa para recuperar el gasto internacional, sostener la creación de empleo y fortalecer su liderazgo global.

Por su parte, China, el segundo mercado más grande del mundo, está ganando terreno rápidamente, subraya el WTTC, que indica que el gasto de visitantes internacionales ha aumentado un 10.5% hasta los 135 mil millones de dólares (unos 114 mil millones), mientras que el gasto doméstico también ha crecido al 10.7%.

La región Asia-Pacífico registra un crecimiento del PIB en el sector de viajes y turismo del 8.2%, liderados por el crecimiento de Malasia (11.2 %) y Filipinas (10.8%), además de India (7.3 %) e Indonesia (7.2 %).

YC