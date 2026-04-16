Jueves, 16 de Abril 2026

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Internacional | Medio Oriente

Trump anuncia alto al fuego entre Israel y el Líbano

El mandatario de Estados Unidos declaró desde Truth Social que esta medida se pactó por 10 días

Por: Fabián Flores

Trump anuncia alto al fuego entre el Líbano e Israel. EFE / ARCHIVO

Trump anuncia alto al fuego entre el Líbano e Israel. EFE / ARCHIVO

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este 16 de abril desde Truth Social que Israel y el Líbano han acordado un alto al fuego por un periodo de 10 días a partir de hoy.

Este pacto se origina tras sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones, según lo declaró Trump.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días", escribió Trump.

En breve, más información...

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