Un alto al fuego de 10 días comenzó en Líbano, lo que podría pausar los combates entre Israel y la milicia de Hezbolá, e impulsar los intentos de extender el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel después de semanas de guerra devastadora.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el acuerdo como un alto al fuego entre Israel y Líbano. Sin embargo, Israel no ha estado combatiendo con el ejército de Líbano, sino con Hezbolá, que no formaba parte formal del acuerdo.

¿Cómo se vivieron los primeros minutos del alto el fuego entre Israel y Líbano?

Ráfagas de disparos resonaron por todo Beirut mientras los residentes disparaban al aire poco después de la medianoche para celebrar el inicio de la tregua.

Familias desplazadas comenzaron a trasladarse hacia el sur de Líbano y los suburbios del sur de Beirut , a pesar de las advertencias de los funcionarios de no intentar regresar a sus hogares hasta que quedara claro si el alto al fuego se mantendría.

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Antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que aceptó el alto al fuego "para impulsar" los esfuerzos de paz con Líbano , pero afirmó que las tropas israelíes no se retirarían.

El ejército israelí ha librado feroces batallas con Hezbolá en la zona fronteriza mientras avanzaban hacia el sur de Líbano para crear lo que los funcionarios israelíes han llamado una "zona de seguridad". Netanyahu, en su discurso, dijo que se extenderá 10 kilómetros dentro de Líbano.

"Ahí es donde estamos, y no nos vamos", afirmó en un mensaje de video.

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Una tregua que se antoja frágil: Israel aclaró que tiene derecho a "defenderse"

Hezbolá dijo que la "ocupación israelí en nuestra tierra otorga a Líbano y a su pueblo el derecho a resistirla, y este asunto se determinará en función de cómo se desarrollen los acontecimientos", una postura que podría complicar el alto al fuego.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que, según el acuerdo alcanzado entre las dos partes, Israel se reserva el derecho de defenderse "en cualquier momento, contra ataques planificados, inminentes o en curso" . Pero por lo demás, Israel "no llevará a cabo ninguna operación militar ofensiva contra objetivos libaneses, incluidos objetivos civiles, militares y otros objetivos estatales".

La redacción indica que Israel mantendría la libertad de atacar a voluntad, como lo hizo en los meses posteriores al alto al fuego que puso fin a la guerra anterior. Esta vez, Hezbolá, que goza del respaldo de Irán, dijo que respondería a cualquier ataque de Israel.

No está claro cuándo el millón de personas desplazadas en Líbano por la guerra podrá regresar a sus hogares.

JM