A medida que Estados Unidos se acerca a la celebración del 250 aniversario de su independencia en 2026, una nueva encuesta revela un cambio significativo en la percepción que tienen los ciudadanos sobre el papel y la identidad de su país.

Cada vez menos estadounidenses consideran que su nación es excepcional frente al resto del mundo, mientras aumenta la preocupación por el funcionamiento de la democracia y la vigencia del llamado “Sueño Americano”.

De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC, solo una cuarta parte de los estadounidenses considera que Estados Unidos está por encima de todas las demás naciones.

En contraste, el 44% opina que es uno de los mejores países del mundo, aunque comparte ese lugar con otras potencias. Además, casi el 30% cree que existen países mejores, una cifra que ha aumentado considerablemente desde el 19% registrado en 2016.

La confianza en la democracia estadounidense se debilita

La encuesta también refleja una creciente inquietud sobre el futuro del sistema democrático estadounidense. Actualmente, cerca de dos tercios de los adultos consideran que contar con un gobierno elegido democráticamente es un elemento muy importante para la identidad nacional, frente al 80% que pensaba así en 2021.

Para muchos ciudadanos, el problema no radica en el sistema democrático en sí, sino en quienes ocupan los cargos públicos.

"No es que la democracia no esté funcionando. El problema es la gente que realmente está siendo puesta en el cargo", afirmó Derricka Wall, de 24 años, residente de Alabama.

Wall sostiene que los políticos han deteriorado el modelo de gobierno diseñado por los fundadores del país para garantizar la representación ciudadana y evitar abusos de poder. En su opinión, Estados Unidos se ha alejado de los principios que dieron origen a la nación.

Los jóvenes son los más críticos con Estados Unidos

El estudio muestra una marcada diferencia generacional. Los estadounidenses menores de 30 años son mucho menos propensos a considerar que su país es especial en comparación con otras naciones.

El 44% de los jóvenes afirma que existen países mejores que Estados Unidos, mientras que entre los mayores de 60 años esa percepción disminuye al 22 por ciento.

La misma tendencia se observa respecto a la democracia. Solo la mitad de los menores de 30 años considera que un gobierno democrático es fundamental para la identidad nacional, frente al 81% de los adultos mayores.

Para Wall, los fundadores estadounidenses diseñaron un sistema de pesos y contrapesos para impedir la concentración de poder, pero no previeron qué ocurriría si quienes integran las instituciones dejaran de respetar esas reglas.

"Siento que estarían muy decepcionados de nosotros", expresó.

El desencanto político trasciende generaciones

La desconfianza hacia la clase política no es exclusiva de los jóvenes. Kent Stage, un veterano retirado del Ejército de 62 años y republicano de Indiana, considera que el sistema político actual no responde a las necesidades reales del país.

Stage propone establecer límites de mandato para los políticos e incrementar la participación de ciudadanos de clase trabajadora en los cargos públicos.

"Confío más en un abogado o en un vendedor de autos usados que en un político", señaló. Según su percepción, muchos funcionarios toman decisiones que benefician principalmente a sus propios intereses y a los de sus familias.

A menos de un año de las conmemoraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos, la encuesta AP-NORC refleja una sociedad profundamente dividida sobre su identidad, su sistema político y sus oportunidades económicas.

Mientras algunos ciudadanos continúan viendo al país como una tierra de oportunidades y progreso, otros consideran que los valores que alguna vez definieron a la nación se han debilitado. El resultado es un panorama marcado por el escepticismo, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que observan el futuro de Estados Unidos con más dudas que certezas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

