Fuerte tornado arrasa Oklahoma: daña 40 casas y obliga a cerrar carreteras

Un potente tornado azotó Oklahoma, donde arrancó tejados de edificios, derribó postes de electricidad y obligó a equipos de emergencia a acudir con rapidez a una comunidad rural cerca de la Base Aérea Vance, informaron las autoridades.

¿Qué se sabe del tornado que golpeó a la ciudad de Enid, en Oklahoma?

El tornado confirmado se desplazó por partes de Enid, una ciudad de unos 50 mil habitantes cerca de la frontera norte del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional. Videos publicados en Internet muestran una columna de aire que gira rápidamente y toca tierra junto a viviendas completamente destruidas.

Por el momento no se han reportado víctimas mortales y solo se registraron heridos leves horas después del paso del tornado, de acuerdo con la policía del condado de Garfield. Las autoridades iban puerta por puerta en algunos vecindarios para comprobar el estado de los residentes.

La Base Aérea Vance se vio afectada por el tornado, pero el alcance de los daños no estaba claro aún. La base indicó en una publicación en redes sociales que las autoridades "están llevando a cabo procedimientos de verificación para garantizar que todo el personal esté a salvo y localizado".

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"Por favor, acompáñenme a rezar por la comunidad de Enid, que se ha visto gravemente afectada por el tornado de esta noche", dijo el gobernador estatal, Kevin Stitt, en una publicación en redes sociales.

La portavoz del Departamento de Policía de Enid, Cass Rains, señaló que había reportes iniciales de gente atrapada en viviendas y de daños extensos. El condado de Garfield incluye la Base Aérea Vance, que está a unos 129 kilómetros al norte de Oklahoma City.

JM