Paraguay y EU anuncian acuerdos de seguridad y energía nuclear tras reunión de Peña y Rubio

El Gobierno de Paraguay informó este sábado que en los próximos días firmará con Estados Unidos una serie de acuerdos en materia de seguridad y cooperación para el desarrollo de energía nuclear, luego del encuentro entre el presidente Santiago Peña y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

A través de un comunicado, la Presidencia paraguaya destacó que ambos funcionarios ratificaron la relación estratégica entre ambos países, tras coincidir el viernes en Los Ángeles, California, durante el partido del Mundial disputado entre las selecciones nacionales de Paraguay y Estados Unidos.

Durante la reunión, Peña y Rubio analizaron los principales temas de la agenda bilateral, con énfasis en el impulso al crecimiento económico, la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de la seguridad, según detalló el Gobierno paraguayo.

Además, conversaron sobre el acceso a cuotas para la importación de carne paraguaya hacia Estados Unidos y las gestiones para establecer una conexión aérea directa entre ambos países.

Energía nuclear y diversificación energética de Paraguay

Paraguay ha emprendido una política de diversificación de su matriz energética, que es 100 % renovable y dependiente de la generación hidroeléctrica de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, que el país comparte con Brasil y Argentina, respectivamente.

En ese contexto, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de Paraguay y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron en abril pasado un convenio de cooperación no vinculante para las aplicaciones de la tecnología de Reactores Modulares Pequeños (SMR, por sus siglas en inglés).

El documento busca "impulsar el análisis de la energía nuclear como una posible opción estratégica dentro del proceso de diversificación de la matriz energética", indicó entonces la ANDE en un comunicado.

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Por otro lado, Paraguay suscribió en abril pasado un memorando de entendimiento junto a otros 55 países que busca asegurar la cadena de suministros de los llamados minerales críticos, claves para producir tecnologías no contaminantes y facilitar la transición energética, tras participar en una reunión en Washington promovida por la Administración de Donald Trump.

Rubio y Peña asistieron el viernes por la noche en Los Ángeles, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al primer partido de Estados Unidos en el Mundial, en el que la selección estadounidense se impuso por 4-1 a Paraguay.

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