Tornado arrasa en Texas: reportan heridos, edificios derrumbados y casas sin techo

Autoridades de Texas confirmaron este miércoles 29 de abril del 2026 que un tornado arrasó la pequeña ciudad de Mineral Wells, al oeste de Dallas. El desastre natural envió a cinco personas al hospital tras derrumbar edificios utilizados para la fabricación y arrancar los techos de viviendas cercanas.

¿Qué se sabe del tornado que azotó a Mineral Wells, Texas?

Funcionarios locales manifestaron que temieron lo peor cuando vieron el martes cómo varios edificios se derrumbaban mientras una poderosa tormenta azotaba Mineral Wells , hogar de unas 15 mil personas al oeste de Dallas.

"Estamos muy agradecidos de que no haya habido pérdida de vidas en el suceso de ayer", declaró el alcalde Regan Johnson el miércoles en una conferencia de prensa. "Cuando ves la destrucción que hay aquí, te das cuenta de que eso es realmente asombroso".

Allison Prater, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Fort Worth, indicó que el tornado tocó tierra en Mineral Wells con vientos de al menos 193 kilómetros por hora . El servicio meteorológico envió un equipo el miércoles para evaluar la destrucción en la localidad, ubicada a unos 130 kilómetros al oeste de Dallas.

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¿Qué estragos han dejado los desastres naturales en Estados Unidos esta última semana de abril?

El clima violento ha afectado a varias partes del sur y de la región centro-norte de Estados Unidos durante la última semana. Dos personas murieron en el norte de Texas el fin de semana pasado cuando varias tormentas eléctricas generaron tornados destructivos, y un hombre de Michigan falleció el lunes 27 de abril por la caída de un árbol que se desplomó durante una tormenta.

El martes 28, una tormenta de granizo dañó techos, tragaluces y vehículos estacionados en un zoológico de Springfield, Missouri, y también mató a una de sus grandes aves. Una emú hembra llamada Adam murió por un traumatismo craneal mientras caía granizo en el Zoológico Dickerson Park, informó el miércoles el portavoz Joey Powell.

Podían registrarse tormentas más severas el miércoles en el Sur y en varias partes del Atlántico medio. El servicio meteorológico señaló que había una ligera probabilidad de vientos dañinos y granizo de gran tamaño en distintas zonas de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama.

JM