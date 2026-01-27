El Noreste de Estados Unidos continúa acumulando nieve como parte del extremo final de una colosal tormenta invernal que afectó también al sur del país, donde el aguanieve dejó a cientos de miles de personas sin electricidad. Hasta el momento se han registrado al menos 25 muertes relacionadas con el clima.

Las intensas nevadas -más de 30 centímetros a lo largo de una franja de dos mil 100 kilómetros desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra- paralizaron el tráfico, cancelaron vuelos y obligaron a suspender clases en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que áreas al Norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 centímetros de nieve, con sensaciones térmicas de hasta -31 °C desde la noche de ayer hasta hoy.

Entre las víctimas se encuentran dos personas atropelladas por barredoras de nieve en Massachusetts y Ohio, accidentes de trineo en Arkansas y Texas, y una mujer hallada bajo la nieve por la policía en Kansas. En Nueva York, las autoridades reportaron ocho personas fallecidas en la intemperie durante el fin de semana.

El portal poweroutage.com reportó más de 750 mil cortes de energía ayer por la tarde, principalmente en el Sur, donde la lluvia helada rompió ramas y líneas eléctricas. Mississippi enfrenta la peor tormenta de hielo desde 1994. Las autoridades distribuyen catres, mantas, agua y generadores para mantener activas las estaciones de calefacción en las zonas más afectadas. La Universidad de Mississippi suspendió clases para el resto de la semana mientras su campus sigue cubierto de hielo.

En Oxford, la alcaldesa Robyn Tannehill señaló que la caída de árboles y tendido eléctrico dejó la ciudad con daños generalizados. El residente Tim Phillips reportó la destrucción de su garaje y afectaciones en su vivienda, mientras la mitad de sus vecinos también sufrió daños.

El transporte aéreo se vio gravemente afectado: más de ocho mil vuelos fueron retrasados o cancelados, y el 45% de los vuelos del domingo fueron anulados, el día con más cancelaciones desde la pandemia, según Cirium. En Nueva Inglaterra, se esperan nevadas ligeras a moderadas hasta la noche de ayer. La ciudad de Nueva York registró 28 centímetros en Central Park, su mayor acumulación en años.

Mientras tanto, el frío extremo continúa. Muchas comunidades del centro, sur y noreste despertaron con temperaturas bajo cero, y se pronosticó que los 48 estados contiguos registrarían los valores más bajos desde enero de 2014. Florida fue la excepción, al mantener temperaturas más cálidas.

En Nashville, Tennessee, miles de personas recuperaron la electricidad, pero más de 170 mil hogares permanecían sin servicio. Muchos hoteles recibieron a residentes que necesitaban calor y refrigeración para alimentos, como la familia de Alex Murray, quien se hospedó para conservar la leche materna de su hija.

Las autoridades continúan investigando las muertes y coordinando asistencia en las zonas afectadas, mientras el noreste se prepara para más nevadas y temperaturas bajo cero.

AP

Suspenden clases en tres Estados

El marcado descenso de temperatura provocado por la tercera tormenta invernal y el frente frío número 30 obligó a la suspensión de clases este lunes en Chihuahua, Coahuila y Puebla, como medida preventiva ante las condiciones climatológicas adversas.

En Chihuahua, las autoridades educativas cancelaron actividades en todos los niveles de educación básica en el Estado, y en Ciudad Juárez la medida se extendió a preparatorias y universidades, debido a nevadas en 13 municipios y cierres carreteros. En Coahuila, se suspendieron las clases presenciales en las regiones Norte, Carbonífera y Centro Desierto, mientras que en otras zonas se retrasó el horario de entrada. En Puebla, más de cinco mil escuelas de las sierras Norte y Nororiental suspendieron actividades por bajas temperaturas y fuertes vientos.

En Sonora se ajustaron horarios escolares, y en Nuevo León la asistencia quedó a criterio de los padres de familia.

CT