HRANA, una ONG con sede en Estados Unidos, elevó a 5 mil 777 el número de manifestantes muertos en su último reporte, en el que sitúa en 6 mil 126 la cifra total de fallecidos en las protestas que comenzaron a finales de diciembre y se tornaron violentas en enero en Irán.

Según HRANA, organismo crítico con el Gobierno iraní, desde que comenzaron las protestas se han contabilizado un total de 6 mil 126 muertes: 5 mil 777 eran manifestantes, 86 eran menores de 18 años, 214 pertenecían a las fuerzas afiliadas al gobierno y otras 49 personas eran no manifestantes o civiles.

La caída del rial llevó a los comerciantes de Teherán a comenzar el 28 de diciembre protestas que pronto se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica.

Las movilizaciones alcanzaron su momento álgido los días 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán y una fuerte represión.

El Gobierno de Teherán ha reconocido 3 mil 117 muertes, mientras que la organización no gubernamental Iran Humans Rights (IHR) con sede en Oslo, sitúa el número de muertos en 3 mil 428.

Las autoridades iraníes mantienen bloqueado internet por decimoctavo día consecutivo, según la organización Netblocks, especializada en monitorear interrupciones en la red.

Sobre la situación de los centros médicos, HRANA afirma que "las fuerzas de seguridad identifican a las personas heridas en relación con las protestas y las retiran de los hospitales para arrestarlas […]. En respuesta, más de 4 mil médicos han firmado una declaración condenando la represión de las fuerzas de seguridad contra el personal médico", señaló la organización.

También indicó que el número de personas gravemente heridas asciende a 11 mil 9 y el número total de arrestos a 41 mil 880.

Asimismo, HRA ha documentado 245 casos de confesiones forzadas transmitidas y contabiliza 651 incidentes relacionados con las protestas en 200 ciudades de 31 provincias.

