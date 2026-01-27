Autoridades sanitarias de India activaron protocolos de emergencia tras confirmar cinco casos del virus Nipah en el Estado de Bengala Occidental, una enfermedad considerada prioritaria por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su alta letalidad y a la ausencia de un tratamiento específico.

Además de los casos confirmados, alrededor de cien personas permanecen en cuarentena y bajo observación médica por haber tenido contacto cercano con los infectados. Las autoridades locales intensificaron las medidas de vigilancia epidemiológica y el rastreo de contactos para evitar una mayor propagación del virus.

De acuerdo con la OMS, el virus Nipah es una enfermedad zoonótica que se transmite principalmente de animales a humanos, aunque también puede propagarse a través de alimentos contaminados o por contacto directo entre personas. La tasa de mortalidad en humanos oscila entre 40% y 75%, dependiendo de la gravedad de cada caso.

El virus fue identificado por primera vez entre 1998 y 1999 en Malasia y Singapur, donde se detectó en cerdos domésticos. Su nombre proviene de la aldea de Nipah, en Malasia, donde se registraron los primeros contagios en criadores de estos animales. El patógeno pertenece a la familia Paramyxoviridae, del género Henipavirus, y puede infectar diversas especies animales, como cerdos, caballos, perros y gatos.

En humanos, la infección puede manifestarse de distintas formas, desde casos asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas, convulsiones y encefalitis, que en situaciones graves puede evolucionar rápidamente hacia el coma en un lapso de 24 a 48 horas. El periodo de incubación suele ser de cuatro a 14 días, aunque se han documentado casos con un desarrollo de hasta 45 días.

La OMS señala que, aunque muchas personas se recuperan por completo, algunos pacientes pueden presentar secuelas neurológicas derivadas de la encefalitis aguda, e incluso recaídas. Ante la falta de medicamentos o vacunas específicas, el manejo clínico se basa en cuidados intensivos de apoyo para atender complicaciones respiratorias y neurológicas.

CT