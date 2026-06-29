Tiroteo en zona de aficionados del Mundial en California deja un muerto y un herido grave

Un tiroteo registrado ayer domingo 28 de junio en San Pedro Square, en San José, California, dejó como saldo una persona fallecida y otra con heridas que ponen en peligro su vida, informaron este lunes las autoridades.

El sitio está habilitado como una zona de aficionados del Mundial 2026, donde los asistentes pueden ver los partidos del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá en pantallas gigantes.

La Policía de San José informó que los agentes acudieron al cruce de North Market Street y West Santa Clara Street después de recibir un reporte sobre disparos.

La Policía investiga el caso como un homicidio

Según el reporte oficial, una de las víctimas murió en el lugar, mientras que la segunda fue trasladada a un hospital local debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades señalaron que el caso es investigado como un homicidio y ordenaron el cierre de varias calles cercanas para facilitar las labores periciales. Asimismo, pidieron a la población evitar la zona mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias del ataque.

X / @SJPD_PIO

El tiroteo ocurrió horas después del último partido del día

Aunque el incidente ocurrió en un espacio relacionado con el Mundial 2026, las autoridades precisaron que en ese momento no se proyectaba ningún partido.

El único encuentro programado para la jornada fue Sudáfrica vs Canadá, y había concluido varias horas antes del tiroteo, por lo que el ataque no ocurrió durante una transmisión.

San Pedro Square es uno de los principales puntos de reunión habilitados en el Área de la Bahía de San Francisco para que los aficionados disfruten de la Copa del Mundo. En las últimas semanas, la región ha albergado varios encuentros del campeonato y ha recibido a miles de personas.

Lo que se sabe hasta ahora

Una persona murió y otra permanece hospitalizada con lesiones de gravedad.

El tiroteo ocurrió el domingo 28 de junio en San Pedro Square, en San José, California.

La Policía de San José investiga el caso como un homicidio.

Varias calles cercanas fueron cerradas para permitir el trabajo de las autoridades.

No había partidos del Mundial 2026 en transmisión cuando ocurrió el ataque.

San Pedro Square es una de las fan zones habilitadas para seguir los partidos del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

*Con información de EFE

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