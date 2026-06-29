Estados Unidos e Irán enviarán delegaciones a Qatar en medio de tensiones

Estados Unidos e Irán informaron por separado que enviarán delegaciones a Qatar esta semana, en medio de los esfuerzos diplomáticos para frenar el conflicto en la región. Sin embargo, el Gobierno iraní aclaró que no ha aceptado sostener reuniones con representantes estadounidenses "a ningún nivel", pese a los reportes sobre un posible encuentro.

Las declaraciones se producen después de los ataques registrados durante el fin de semana en el golfo Pérsico, que han complicado las negociaciones para poner fin a la guerra.

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Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán solicitó una reunión con funcionarios estadounidenses y afirmó que ambas delegaciones tienen previsto encontrarse este martes en Doha, Qatar.

Pero uno de los principales negociadores iraníes señaló que no se han programado más conversaciones. Y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Teherán estaba enviando su delegación a Qatar, un mediador clave en las negociaciones, para discutir los términos del acuerdo provisional sin involucrar a Estados Unidos.

Trump ha intentado preservar el acuerdo preliminar

El mandatario estadounidense ha intentado preservar el acuerdo preliminar cada vez más frágil en medio de un aumento de las hostilidades en los últimos días en el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra cruzaba una quinta parte del petróleo mundial. El lunes marcó la primera vez que ambas partes parecieron hacer una pausa tras cuatro días de ataques recíprocos.

Estados Unidos e Irán acordaron a principios de este mes un acuerdo que exige que Teherán diluya sus reservas de uranio enriquecido. También exime al país de sanciones respaldadas por Estados Unidos, abre el estrecho de Ormuz y da a cada parte 60 días para concretar acuerdos más amplios.

Luego que Trump escribió el lunes por la mañana en redes sociales que Estados Unidos e Irán planeaban reunirse, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo al programa "Fox & Friends" de Fox News que el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, volaban a Qatar.

Pakistán, también un mediador clave, ha afirmado que las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se reanudarán el martes.

Pero Kazem Gharibabadi, un negociador iraní de alto nivel, dijo en comentarios publicados por medios estatales iraníes que no se habían confirmado conversaciones. Y Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, aclaró que su delegación viajaba a Qatar esta semana para discutir la liberación prevista de activos iraníes congelados y otros asuntos relacionados con el acuerdo.

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"No hay reuniones de negociación con la parte estadounidense a ningún nivel programadas en los próximos días", aseveró Baghaei. "El hecho de que representantes estadounidenses viajen a Qatar no tiene conexión con la visita de la delegación iraní".

Durante la guerra que comenzó el 28 de febrero, los ataques y amenazas de Irán hicieron que buques de carga y petroleros dejaran de cruzar el estrecho de Ormuz, creando una crisis energética global.

En los últimos días, Irán ha atacado dos veces embarcaciones en el estrecho —incluido un petrolero lleno de crudo qatarí— tras esfuerzos para abrir las aguas territoriales de Omán tanto al tráfico de entrada como de salida desde el golfo Pérsico.

Los ataques provocaron ataques aéreos estadounidenses de represalia y preocupaciones de que las negociaciones para alcanzar un fin formal de la guerra pudieran verse interrumpidas. Irán lanzó drones y misiles a Baréin y Kuwait el domingo.

El estrecho ha sido considerado durante mucho tiempo una vía fluvial internacional pese a su ubicación en las aguas territoriales de Irán y Omán.

El gobierno de Trump operaba el lunes bajo el entendido de que Estados Unidos e Irán estaban dando marcha atrás tras los recientes ataques de ida y vuelta y que las embarcaciones pueden moverse libremente por el estrecho de Ormuz, señaló un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato para hablar sobre las sensibles negociaciones.

El funcionario estadounidense también dijo que Qatar planeaba liberar 6.000 millones de dólares en activos iraníes congelados que se utilizarán para comprar productos alimenticios estadounidenses para el pueblo iraní.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, había anunciado la esperada liberación de fondos más temprano el lunes en comentarios publicados por la agencia estatal de noticias IRNA. Lo describió como "una gran victoria para el pueblo iraní".

Pezeshkian, un reformista dentro de la teocracia iraní, es el funcionario de mayor rango en Irán que hace referencia a la liberación de los fondos retenidos por Qatar, un mediador clave en las negociaciones junto con Pakistán.

El ministro de Relaciones Exteriores de Omán, Badr Albusaidi , declaró el lunes que Omán e Irán están considerando cobrar tarifas relacionadas con servicios para los barcos comerciales que transiten el estrecho de Ormuz.

Albusaidi añadió que los servicios podrían incluir medidas de seguridad acuática, prevención de la contaminación, asistencia a la navegación y preparación para incidentes como incendios. Dijo a Radio Monte Carlo durante una visita a Francia que hay "ejemplos exitosos" de servicios similares que se brindan en cumplimiento del derecho marítimo.

Albusaidi reiteró que Omán no apoya imponer tarifas de tránsito a los barcos.

"Esto está internacionalmente prohibido", sostuvo, "y estamos cumpliendo estas reglas".

Un funcionario iraní advirtió el lunes a Francia contra "provocaciones" luego que el presidente francés Emanuel Macron publicó en X que Francia y otros estaban coordinando esfuerzos para despejar minas del estrecho de Ormuz.

Kazem Gharibabadi, un viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, publicó en X que bajo el acuerdo provisional "el desminado lo lleva a cabo únicamente Irán y ningún otro país".

La publicación de Macron se produjo luego que saludó al sultán Haitham bin Tariq de Omán antes de conversaciones diplomáticas de alto nivel en París.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo el lunes que Líbano está decidido a desplegar tropas a lo largo de toda su frontera sur como parte de un acuerdo marco con Israel firmado el viernes . Hizo el comentario cuando se reunía con el almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

El acuerdo fue rechazado por el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, que desencadenó la guerra más reciente con Israel el 2 de marzo cuando disparó cohetes a través de la frontera sur de Líbano hacia el norte de Israel.

El acuerdo Israel-Líbano exige que Hezbollah sea desarmado antes que Israel retire sus tropas del sur de Líbano. Israel acordó retirarse inicialmente de un par de "zonas piloto" donde luego se desplegará el ejército libanés, pero no se han compartido detalles sobre cómo funcionará eso en la práctica.

Funcionarios de Hezbollah han advertido que los intentos de implementar el plan podrían conducir a una guerra civil.

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