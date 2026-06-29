Un sismo de magnitud 4,6 se registró este lunes en el norte de Venezuela , la misma región que fue golpeada por los dos fuertes terremotos del pasado miércoles, los cuales dejaron un saldo de al menos mil 450 personas fallecidas y 3 mil 150 heridas, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico, con una profundidad de 10 kilómetros, provocó que numerosos habitantes abandonaran nuevamente sus viviendas por precaución. Su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos ocurridos el 24 de junio.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4.2.

El quinto día después del doble terremoto que sacudió una región en el norte del país petrolero, un nuevo movimiento sobresaltó a la población, que ha venido reportando en las últimas horas más de 400 réplicas por las que se mantienen en vigor medidas de prevención, como el no uso de ascensores o el corte del servicio de gas natural en algunas zonas, en particular Caracas, la capital del país.

El domingo, la búsqueda de supervivientes avanzaba, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió mantener esas labores y anunció planes para atender a las personas que perdieron sus viviendas por los numerosos derrumbes.

Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuaron, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales.

Gobiernos de otros países actualizan las cifras de sus connacionales fallecidos

Gobiernos de otros países actualizaron el domingo las cifras de sus connacionales fallecidos, entre ellos 17 españoles, 7 portugueses y 46 lusodescendientes, de los cuales ocho eran menores, así como tres chilenos.

Entre los desaparecidos, se cuentan 150 españoles y 83 portugueses y lusodescendientes.Las autoridades venezolanas informaron de al menos 3 mil 150 personas heridas, una cifra menor a la de 3 mil 238 anunciada el sábado, sobre lo que no hubo explicaciones, y de 12 mil 721 familias damnificadas.

Además, Caracas aseguró que 33 personas han sido rescatadas con vida, sin precisar desde cuándo.

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NA