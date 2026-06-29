Un paquete bomba explotó la noche de este lunes 29 de junio del 2026 hora local en la entrada de un inmueble en Mónaco y dejó a tres personas heridas de gravedad, informaron los medios locales.

Lionel Beffre, consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, y un adolescent e, según recogió el medio Monaco Matin.

Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor fue ingresado en Lenval.

La explosión se produjo alrededor de las 21:15 horas (19:15 GMT) en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos.

De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.

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¿Mónaco tiene antecedentes de terrorismo?

Históricamente, Mónaco ha mantenido un entorno blindado contra el terrorismo y el crimen organizado, apoyándose en una densa red de cámaras de videovigilancia y una de las proporciones más altas de policías por habitante en el mundo. Los incidentes con explosivos son extremadamente raros; de hecho, las autoridades recalcaron que no se tiene registro de un acto de esta naturaleza en la historia del Principado.

La rápida activación de protocolos de emergencia coordinados con Francia demuestra la preparación de las autoridades para encapsular amenazas, aunque el éxito inicial de la fuga del perpetrador plantea nuevos e inesperados desafíos para los esquemas de seguridad locales.

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¿Mónaco es un lugar seguro para vivir?

Este ataque con paquete bomba resulta sumamente atípico para el Principado de Mónaco, un microestado conocido mundialmente por sus altos estándares de protección en el que, en efecto, es bastante seguro vivir. De acuerdo con el Índice de Seguridad 2026, Mónaco ostenta una calificación de 88 sobre 100, consolidándose como uno de los destinos de menor riesgo en toda Europa.

Las estadísticas históricas muestran que el crimen violento es prácticamente inexistente en la zona, manteniendo un riesgo de asalto clasificado como "bajo". Este drástico contraste estadístico subraya la profunda conmoción que el atentado ha generado tanto en los residentes locales como en la comunidad internacional.

JM