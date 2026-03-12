El fenómeno climático "El Niño" podría formarse en los próximos meses y generar cambios en el clima a nivel mundial. De acuerdo con estimaciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, el actual evento de "La Niña" en el Pacífico ecuatorial podría evolucionar a una fase neutral durante el próximo mes de abril, antes de dar paso al desarrollo de "El Niño" entre junio y agosto de 2026.

La agencia estadounidense, citada por EFE, estima que existe 55% de probabilidad de que se mantengan condiciones ENSO neutrales entre mayo y julio, mientras que la posibilidad de que el fenómeno "El Niño" aparezca entre junio y agosto alcanza el 62%. Este escenario podría prolongarse incluso hasta finales del presente año.

¿Cuándo podría formarse el fenómeno "El Niño" 2026?

De acuerdo con el último análisis de la NOAA, "La Niña" siguió presente durante el pasado mes de febrero de 2026, causando que las temperaturas del mar estuvieran por debajo del promedio en el centro y este del Pacífico ecuatorial.

Pero los especialistas prevén un cambio gradual hacia una fase neutral en la siguiente primavera. Luego, el aumento del calor en la subsuperficie oceánica y el posible debilitamiento de los vientos alisios podrían favorecer el desarrollo de "El Niño" durante el verano.

Los expertos advierten que las previsiones en esta época del año no son exactas, por lo que el monitoreo del fenómeno seguirá en los próximos meses.

¿Qué es el fenómeno "El Niño"?

"El Niño" forma parte del ciclo climático ENSO (El Niño-Oscilación del Sur), un sistema natural que modifica las temperaturas del océano Pacífico tropical, explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Este ciclo tiene tres fases principales, que son:

El Niño: calentamiento anormal de las aguas del Pacífico.

calentamiento anormal de las aguas del Pacífico. La Niña: enfriamiento de esas mismas aguas.

enfriamiento de esas mismas aguas. Fase neutral: condiciones cercanas al promedio.

¿Cómo afectaría "El Niño" al clima en 2026? Solo se pueden hacer predicciones

En el año 2023, la climatóloga de la NOAA Michelle L'Heureux, dijo que la intensidad del fenómeno "El Niño", que entonces afectaba las aguas del Pacífico, puede provocar distintos efectos en el clima mundial.

Entre los principales impactos se encuentran:

Lluvias intensas en algunas regiones

Sequías en otras zonas

Aumento en las temperaturas globales

Los científicos señalan que "El Niño" podía contribuir a registrar nuevos récords de temperatura, especialmente cuando coincide con el calentamiento global, justo como ocurrió hace apenas un par de años.

"El Niño" y el calentamiento global

Los meteorólogos señalan que la combinación entre el fenómeno "El Niño" y el cambio climático podría intensificar los efectos sobre el planeta.

Hace apenas un año, la OMM confirmó que 2024 fue el año más caluroso registrado, con una temperatura media global 1.55 °C por encima de los niveles preindustriales. Ese año fue afectado por el fenómeno "El Niño", que ya había sido declarado "muerto".

Además, señaló en enero de 2025 que los últimos diez años se ubican entre los más cálidos de la historia, lo que refleja una tendencia al alza en las temperaturas globales.

¿Cómo influye "El Niño" en los huracanes?

Otro de los efectos del fenómeno está relacionado con la actividad ciclónica. Según la NOAA, "El Niño" suele reducir la formación de huracanes en el océano Atlántico, pero puede favorecerlos en el Pacífico.

Esto es importante para regiones del Pacífico mexicano, como la costa de Jalisco, donde la presencia del fenómeno podría influir en el comportamiento de la temporada de ciclones en los próximos meses, aunque, como ya se mencionó antes, el monitoreo seguirá, por lo que vale la pena seguir informándose en medios oficiales como la OMM y la NOAA.

*Con información de EFE, NOAA y la OMM

