Tiroteo en fiesta cerca de Oklahoma City deja al menos 13 heridos

Al menos 13 personas resultaron heridas y fueron llevadas a distintos hospitales luego de que se registrara un tiroteo la noche del domingo durante una fiesta en un lago cercano a Oklahoma City, de acuerdo con la policía y autoridades médicas.

Según informó Emily Ward, portavoz de la policía de Edmond, Oklahoma, las autoridades recibieron varios reportes de disparos alrededor de las 9 de la noche del domingo, en un sitio cercano al lago Arcadia donde se encontraban reunidos varios jóvenes. Hasta ese momento, añadió, no se había detenido a ningún sospechoso.

"Esta es obviamente una situación muy aterradora y entendemos la preocupación de la población y de los involucrados y estamos trabajando extremadamente duro para encontrar a los sospechosos", afirmó.

"Estamos como por toda el área metropolitana hablando con víctimas y testigos", dijo Ward.

Trasladan a los heridos a diversos hospitales de la zona

Ward agregó que 10 personas fueron llevadas a hospitales y que otras acudieron por su cuenta. Indicó que las víctimas se encontraban en "diversas condiciones".

La policía no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaba información a primera hora del lunes.

Diez personas estaban en el Integris Health Baptist Medical Center en Oklahoma City y tres estaban en el Integris Health Edmond Hospital hasta la mañana del lunes, según una portavoz del sistema hospitalario.

Aunque la policía no proporcionó detalles sobre la fiesta, un anuncio visto en redes sociales después del tiroteo sugería que se había organizado un evento llamado Sunday Funday cerca del lago la noche del domingo.

El lago Arcadia se ubica unos 21 kilómetros (13 millas) al norte de Oklahoma City, en el suburbio de Edmond, una ciudad de unos 100 mil habitantes. Es un embalse artificial utilizado para el control de inundaciones que también sirve como un lugar recreativo popular donde pescar, dar paseos en bote, hacer picnics y acampar. Se encuentra en Edmond, un suburbio de Oklahoma City de unos 100 mil habitantes.

Hace cuarenta años, Edmond registró uno de los tiroteos en el lugar de trabajo más mortales en la historia de Estados Unidos. El 20 de agosto de 1986, el trabajador postal Patrick Sherrill disparó contra 20 compañeros de trabajo y mató a 14 de ellos.

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