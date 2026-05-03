Al menos cinco personas murieron en nuevos bombardeos israelíes contra distintas localidades del sur del Líbano. Entre las víctimas se encuentran dos sirios y un egipcio; asimismo, once resultaron heridos, que se suman a más de las 2 mil 600 víctimas mortales de la ofensiva militar israelí en el país mediterráneo en dos meses.

Lee también: Marco Rubio visitará al papa León XIV para resolver tensiones con Trump

Nuevos bombardeos israelies dejan muertos y heridos

De acuerdo a fuentes oficiales libanesas, el ataque aéreo fue contra la localidad de Al Maalia, en el sur de Tiro, y provocó la muerte de dos obreros sirios y un egipcio; por otro lado, en Haris, en Nabatieh, una persona perdió la vida en un proyectil que impactó en su motocicleta. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado que "un ataque israelí contra la localidad de Arab Salim, en Nabatieh, dejó un mártir y tres heridos, entre ellos un niño".

Asimismo indicó que cinco personas resultaron heridas en ataques similares contra la población de Srifa, en Tiro, entre ellos cuatro paramédicos de la Autoridad Sanitaria, quienes resultaron heridos en un ataque cerca de su centro".

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, aseguró que otras tres personas resultaron heridas de diversa consideración en un ataque contra Safad al Batikh, también en Nabatieh, e informó de bombardeos y demoliciones en otras varias localidades de la parte meridional del territorio libanés.

Israel ha intensificado sus ataques contra el Líbano

Israel ha intensificado sus ataques contra lo que asegura que son infraestructuras del grupo libanés chií Hizbulá en distintas localidades libanesas desde que esa agrupación empezó a principio de marzo a lanzar proyectiles contra Israel en apoyo a Irán en su guerra con Estados Unidos e Israel.

Esos bombardeos y la ofensiva terrestre del Ejército israelí se han intensificado pese al alto el fuego anunciado por EU, que entró en vigor el 17 de abril, con el fin de avanzar en las negociaciones de paz entre los dos países.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS