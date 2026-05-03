Al menos tres personas murieron y más de 30 resultaron heridas luego de que un camión modificado se saliera de la pista durante una exhibición en Popayán, capital del departamento del Cauca. El incidente ocurrió en un evento masivo cuando el vehículo perdió el control y arrolló a varios asistentes.

El comandante de bomberos, Francisco Arboleda, explicó que uno de los vehículos "se sale de control" y embiste a los espectadores, lo que desató escenas de pánico entre los presentes.

Aumenta cifra de víctimas y hay menores entre fallecidos

En un inicio, autoridades reportaron dos fallecidos y 37 lesionados. Sin embargo, el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo confirmó el incremento en la cifra: "Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Bulevar Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos".

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de 10 años que falleció en el lugar, mientras que otras dos personas perdieron la vida en centros médicos.

Videos muestran el momento del impacto

Imágenes difundidas por medios locales captaron el momento en que, tras realizar una acrobacia, el vehículo sobrepasa las barreras de contención y termina estrellándose contra un poste antes de impactar contra la multitud.

��Un hecho lamentable se registró hoy, domingo 3 de mayo, en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026.



Durante el evento, una mujer que conducía uno de estos gigantes vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. El informe… pic.twitter.com/0yZn0idjHY— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 3, 2026

En los videos se observa a varias personas tendidas en el suelo, mientras testigos gritan y piden ayuda. Equipos de emergencia acordonaron la zona y brindaron atención inmediata a los heridos.

SE RE PUDRIO EN COLOMBIA



Una mujer perdió el control en un evento de monster trucks y termino pisando a la gente que fue a ver pic.twitter.com/ezNgTTowi3— ElBuni (@therealbuni) May 3, 2026

Investigan posible falla mecánica

El coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía, señaló que una posible falla mecánica habría provocado el accidente. "Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. La cifra aún no es oficial. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable", indicó.

No obstante, autoridades locales aclararon que las investigaciones continúan para determinar con precisión las causas del siniestro y deslindar responsabilidades.

EE